Вторая в этом году встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в Будапеште. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что подготовка к саммиту президентов США и России уже началась. Его точная дата пока неизвестна, однако, по словам самого Трампа, встреча может состояться в течение двух недель. Как венгерские СМИ отреагировали на выбор места проведения переговоров Трампа и Путина — в подборке RTVI.

Саммит Трампа и Путина в Будапеште повысит статус венгерской демократии. Венгерское правительство приветствовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

«Запланированная встреча президен»тов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — написал премьер-министр Виктор Орбан в социальных сетях в четверг вечером.

В пятничном утреннем радиоинтервью премьер-министр Виктор Орбан, рассказывая о встрече Трампа и Путина в Будапеште, сообщил, что накануне вечером он говорил с Трампом по телефону по этому поводу, но уже тогда эта новость просочилась в прессу. Орбан сказал, что они также говорили с россиянами и что он поговорит с Путиным по телефону сегодня утром. Премьер-министр добавил, что также обсуждал этот вопрос с Трампом на мирном саммите в Египте, и в настоящее время ведется работа над последними штрихами.

Говоря о причинах выбора места, премьер-министр отметил, что Трамп не из тех людей, которые обычно обосновывают свои решения, но по сути другого варианта для проведения встречи просто не было. В Европе нет другого места, где ее можно было бы провести, подчеркнул Виктор Орбан, добавив, что Будапешт — единственное место в Европе, где ее можно провести, а Венгрия — единственная страна, выступающая за мир.

«Давайте не будем несправедливы по отношению к Ватикану», — сказал Орбан. Он выразил сожаление, что папа Франциск, «который призывал [премьера Венгрии] отстаивать добрые дела», не дожил до этого момента.

Почему именно Будапешт? Венгрия, безусловно, является интересным выбором в качестве места проведения переговоров, поскольку наша страна одновременно состоит в НАТО и ЕС, поэтому в официальном смысле ее нельзя назвать «нейтральной» страной. Путин и Трамп выбрали Будапешт вместо таких «очевидных» мест, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты или Турция — сильных, нейтральных или «почти нейтральных» стран, которые в прошлом предоставляли место для переговоров воюющим сторонам.

В то же время правительство Венгрии и Виктор Орбан поддерживают прекрасные отношения с президентом Дональдом Трампом, и мы остаетмся одной из последних стран ЕС, которая поддерживает отношения с Россией, по крайней мере, на экономическом уровне.

Более того, Виктор Орбан лично предпринимал шаги по посредничеству между Россией, Украиной и США во время председательства Венгрии в ЕС.

Нельзя полностью исключать, что место проведения саммита было предложено Виктором Орбаном несколько дней назад в Египте, где он лично встретился с президентом Трампом.

В конце концов, это логичный аргумент: в странах Персидского залива и Турции было проведено несколько переговоров, но прорыва достичь не удалось — может быть, это возможно в Венгрии?

Важно отметить, что если в Будапеште удастся положить конец войне, то это будет огромной дипломатической победой Венгрии, что по сути подтвердит политику Виктора Орбана, согласно которой нельзя разрывать все связи с Россией даже в такой напряженной геополитической ситуации.

В последние месяцы Будапешт неоднократно упоминался как возможное место проведения мирных переговоров. В августе председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр (лидер венгерской оппозиции. — прим. RTVI) предложил Путину встретиться с Зеленским в Будапеште, а высокопоставленный представитель правительства США также упомянул венгерскую столицу как возможное место встречи президентов России и Украины.

Эта встреча привлечет к нашей стране внимание всего мира. Хотя встреча двух крупнейших мировых лидеров здесь — это огромное событие, день их приезда доставит всем серьезные неудобства.

Во время предыдущих визитов Путина в Будапешт в 2017 и 2019 годах мы уже испытали на себе, что это значит. А теперь приедут двое.

Три с половиной года кропотливой и принципиальной политики мира принесли величайшие плоды, которые только можно себе представить: Будапешт может стать столицей мира. <…>

Мы все время несли знамя мира. Мы не делали из своих ртов и своей страны пулеметные гнезда.

Мы не говорили о том, кто должен победить, а кто должен вернуться домой — хотя у каждого из нас, безусловно, есть свое мнение на этот счет, но в отличие от некоторых европейских ястребов, мы знаем, чего стоим. Вместо этого мы блокировали военные планы и способствовали мирным усилиям, при этом сохраняя хладнокровие по отношению к обеим воюющим сторонам. <…>

Больше не будет вопросов о том, кто от кого изолирован и кто что делает для мира в Европе: Венгрию больше нельзя изображать как мечтающего одинокого сумасшедшего.

Венгрия — это страна, которая одновременно заслужила доверие ведущих держав Запада и уважение России.

Америка и Россия понимают, ценят и уважают политику Венгрии в отношении Украины; первая даже время от времени находит в ней вдохновение. И поэтому они положат конец войне там, где всегда говорили правду о войне. Не сексистскую, не модную, не политически удобную. Правду.

Мы — маленькая страна с большим сердцем, сильным характером и видением, которое трудно обмануть.