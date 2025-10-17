В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского. На кадрах с публичной части встречи можно увидеть среди участников министра обороны США Пита Хегсета, который надел галстук цветов российского триколора — в бело-сине-красную полоску. Как на этот поступок отреагировали российские военкоры и аналитики — в материале RTVI.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Хороший галстук у министра войны США на встрече с Зеленским

Кирилл Федоров (телеграм-канал «Война История Оружие»)

Вот он Zлон — Пит ХетZет

Телеграм-канал «Два майора»

Просто прикол для отвлечения внимания. Министр войны США надел странный галстук на встречу с делегацией Зеленского.

Телеграм-канал «Нерыбарь»

Че, наш слон получается?

Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

Министр войны США Хегсет на встречу с кокаиновым фюрером пришел в галстуке с флагом РФ.