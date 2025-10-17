В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского. На кадрах с публичной части встречи можно увидеть среди участников министра обороны США Пита Хегсета, который надел галстук цветов российского триколора — в бело-сине-красную полоску. Как на этот поступок отреагировали российские военкоры и аналитики — в материале RTVI.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц
Хороший галстук у министра войны США на встрече с Зеленским
Кирилл Федоров (телеграм-канал «Война История Оружие»)
Вот он Zлон — Пит ХетZет
Телеграм-канал «Два майора»
Просто прикол для отвлечения внимания. Министр войны США надел странный галстук на встречу с делегацией Зеленского.
Телеграм-канал «Нерыбарь»
Че, наш слон получается?
Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)
Министр войны США Хегсет на встречу с кокаиновым фюрером пришел в галстуке с флагом РФ.