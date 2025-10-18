Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться в ближайшее время в Будапеште, станет «политическим кошмаром» для Евросоюза. Об этом в частном порядке говорят европейские чиновники, усматривая в происходящем «пренебрежительное отношение к ЕС», пишет испанская газета El Pais.

Проведение российско-американского саммита в венгерской столице ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО «в неловкое положение» — и место для переговоров выбрано специально, уверен пообщавшийся с изданием европейский дипломат.

По его словам, выбор Будапешта в качестве площадки для саммита «может принести пользу России, поскольку усугубляет разногласия ЕС», и «оказать огромную услугу» венгерскому премьеру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в 2026 году.

El Pais добавляет, что визит в Будапешт поможет Путину укрепить свое положение «на глобальной геополитической арене» в противовес попыткам Евросоюза «изолировать» его.

«Встреча Путина и Трампа в Будапеште демонстрирует стратегическое использование Венгрии как самого слабого звена ЕС в качестве геополитического игрока. <…> Это также говорит об угодничестве Орбана, который больше обязан России и США, чем ЕС», — убежден политолог из Гарвардского университета Альберто Алеманно.

Эксперт отмечает, что на предстоящем российско-американском саммите Орбан сможет выступать от имени всего Евросоюза, хотя его позиция по событиям на Украине расходится с общим мнением Брюсселя.

При этом в Еврокомиссии на официальном уровне приветствовали достижение договоренности об очередных переговорах Путина и Трампа.

«Встречи не всегда проводятся в таком порядке или формате, как мы хотели бы, но если они приближают нас к справедливому и прочному миру для Украины, мы должны их приветствовать», — цитирует El Pais представителя ЕК.

Испанская газета отмечает, что саммит в Будапеште создает для Евросоюза и логистические проблемы: некоторым странам придется открыть свое небо для самолета Путина , если они не хотят «разозлить Трампа». Полеты российских бортов запрещены и в воздушном пространстве США, но ради переговоров на Аляске в августе 2025 года для самолету с делегацией РФ было сделано исключение.

Путин может отправиться в Венгрию тремя маршрутами — через Польшу, Румынию или над черноморскими проливами по согласованию с Турцией, заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. Первый вариант, по его словам, является самым «удобным и апробированным», но может оказаться неосуществимым, если поляки начнут «вставлять палки в колеса». Существует и четвертый маршрут, о нем RTVI писал здесь.

Путин с Трампом договорились о встрече в ходе недавней телефонной беседы. Венгрия заявила о готовности принять эти переговоры на высшем уровне. По мнению Орбана, Будапешт — «единственное место в Европе, где Трамп и Путин могут провести встречу», поскольку венгерские власти на протяжении трех лет «открыто и громко выступают за мир». Глава МИД страны Петер Сийярто гарантировал создание всех необходимых условий, чтобы президенты РФ и США «смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке».

Венгрия формально все еще является участницей Римского статута и пока не сняла с себя обязательство по исполнению ордеров Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Один из таких ордеров выдан на арест Путина, и Берлин в преддверии будапештского саммита призвал Орбана выполнить распоряжение суда. Ранее Европейский союз обвинил власти Таджикистана в невыполнении обязательств по этому ордеру. В заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

Венгрия объявила о выходе из МУС в апреле 2025 года — почти через четверть века после ратификации Римского статута. Для завершения процедуры требуется 21 месяцев, поэтому на момент визита Путина страна все еще будет находиться под юрисдикцией Международного уголовного суда.