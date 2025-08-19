В СМИ появляются утечки о том, какая страна может стать площадкой для следующего саммита — на этот раз Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как утверждает французский канал BFM TV, Путин якобы позвал Зеленского в Москву, однако тот, по данным AFP, отказался. Называют Рим или Женеву, причем Швейцария уже пообещала президенту России иммунитет. При этом альпийская республика — участница Римского статута и формально обязана сотрудничать с Международным уголовным судом. Куда не советуют лететь Владимиру Путину из-за ордера МУС — в обзоре и инфографике RTVI.

Как пишут СМИ, на страну-хозяйку саммита не должна распространяться юрисдикция Римского статута (это устав МУС) или, по крайней мере, Москва должна получить от нее «железные гарантии», что российский глава не будет там арестован.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис уже объявил, что в случае приезда на мирные переговоры президент России получит иммунитет от ареста. К тому же Швейцария — нейтральное государство (в отличие от недавно вступившей в НАТО Финляндии), и тут находится европейский офис ООН.

В апреле газета Corriere della Sera также узнала, что ордер на арест Владимира Путина не действует в Италии — впрочем, без официальных гарантий.

«Российский президент практически ничем не рискует , поскольку министр юстиции Италии Карло Нордио так и не выполнил постановление от 17 марта 2023 года. Это постановление гаагских судей застряло в кабинетах на Виа Аренула: хранитель печати Нордио не передал его Генеральному прокурору Рима для передачи в Апелляционный суд для принудительного исполнения. Таким образом, оно превратилось в пустую бумажку, не имеющую никакой силы», — писало издание.

Прецеденты, когда политиков не задерживали вопреки ордеру МУС, были. К примеру, в 2015 году Южная Африка не смогла арестовать президента Судана Омара аль-Башира, когда тот приехал на саммит Африканского союза в Йоханнесбург. После этого на ЮАР обрушился град критики, и страна объявила о выходе из Римского статута, правда, потом отозвала решение.

Кстати, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что республика все же хотела бы выйти из-под юрисдикции МУС, чтобы Владимир Путин мог беспрепятственно приезжать в государство-партнер по БРИКС. Однако пока ЮАР остается участницей договора МУС, и Путин летать туда не рискует.

Как пишет The Guardian, найти нейтральное место может быть непросто, поскольку теоретически президент России подлежит аресту в 125 странах — тех, что ратифицировали Римский статут.

«Это исключает Хельсинки, где Трамп и Путин встречались в 2018 году, поскольку Финляндия является одним государств-участников Римского статута и поэтому будет обязана действовать на основании ордера суда на арест в случае визита Путина. Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, которые принимали саммиты времен холодной войны между американскими и советскими лидерами, исключаются по той же причине», — отмечало издание еще до заявлений Кассиса.

Из европейских стран Венгрия могла бы быть безопасным местом для Путина, поскольку официально запустила процедуру выхода из Римского статута. Но она еще не завершена.

Среди стран-участниц Договора МУС — не только страны ЕС, но и Армения, Сербия, Монголия, Таджикистан и даже Палестина (которую Москва официально признает как независимое государство), а также Украина.

Зато Римский статут не ратифицировали сама Россия, Израиль (его премьера Биньямина Нетаньяху также хочет арестовать МУС) и Соединенные Штаты (поэтому дополнительных проблем с визитом на Аляску удалось избежать), а еще такие страны, как Киргизия, Узбекистан, Египет, Сирия, ОАЭ.

Вовсе не подписывали документ Азербайджан (но туда президент России вряд ли полетит на фоне серьезного обострения), Беларусь, Казахстан, Индия, Китай, Катар, Саудовская Аравия, Северная Корея, Туркменистан, Куба, Вьетнам, а еще Ватикан — туда Путину приезжать безопасно. Афганистан при талибах также объявил, что выходит из-под юрисдикции МУС.

Ограничения могут быть связаны и персональными санкциями в отношении президента России. Впрочем, они не помешали Владимиру Путину прилететь на Аляску, хотя в 2022-м Минфин США (Управление по контролю за иностранными активами) запретил ему въезжать на территорию США. Однако небо для российского борта номер один в итоге открыли.