Правительство Азербайджана рассматривает возможные шаги в ответ на удар по нефтебазе азербайджанской госкомпании SOCAR в Одессе. Среди них может быть отказ от эмбарго на поставки вооружений Украине. Это в беседе с RTVI предположил глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. По мнению эксперта, под угрозой срыва оказалось и заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией — как писали азербайджанские СМИ со ссылкой на источники, оно должно было состояться в Москве на этой неделе.

«Взаимоотношения Баку и Москвы, как верно охарактеризовал их пресс-секретарь президента России господин Песков, переживают сложный период. Азербайджан в течение всего этого периода, с декабря (когда 25 декабря 2024 года под Актау разбился пассажирский Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный. — Прим.RTVI), старался держать этот процесс в двустороннем формате, не создавая возможностей для интернационализации всех этих тем, — и даже поэтому отказался от предложения Соединенных Штатов Америки и ряда европейских стран принять участие в процессе расследования крушения самолета AZAL», — отметил Фархад Мамедов.

В Баку считают, что «в Москве это не оценили, что приводит к углублению и расширению кризиса».

«Что касается инфраструктуры, принадлежащей SOCAR в Украине, следует отметить, что в течение трех с половиной лет эта инфраструктура не подвергалась обстрелам. А за последние три недели это уже второй случай, когда инфраструктура, принадлежащая SOCAR, подвергается целенаправленной и преднамеренной атаке со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (Минобороны России ситуацию не комментирует; в ведомстве заявляют, что удары наносятся только по военным, но не гражданским целям на Украине. — Прим.RTVI)«, — сказал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «сознательном ударе» по азербайджанскому энергетическому объекту в Одессе в ночь на 18 августа. Российские военные телеграм-каналы, а также украинские и азербайджанские СМИ писали, что под удар попали терминалы азербайджанской нефтяной компании SOCAR. Азербайджанское агентство АРА утверждает, что нефтебаза SOCAR загорелась в результате «нескольких прямых попаданий». При этом Минобороны России не комментировало эту ситуацию — как и события начала августа. Как писал RTVI, 6 августа Минэнерго Украины заявило, что в Одесской области подверглась удару компрессорная станция, через которую проходит маршрут, соединяющий греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский коридор. По этому газопроводу шли газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа. А 8 августа украинские СМИ со ссылкой на источники написали об атаке беспилотников на нефтебазу SOCAR в Одесской области.

«В ходе первой атаки, которую в Азербайджане расценили как преднамеренную (Минобороны России ситуацию не комментирует; в ведомстве заявляют, что удары наносятся только по военным, но не гражданским целям на Украине. — Прим.RTVI), — а она была совершена сразу после того, как по Восточно-балканскому газопроводу (Трансбалканскому маршруту. — Прим.RTVI) в Украину был поставлен первый азербайджанский газ, — был нанесен удар по газораспределительной станции. После этого президент Азербайджана переговорил с президентом Украины и выделил $2 млн на восстановление инфраструктуры SOCAR. Тогда в азербайджанских медиа вышли материалы, где упоминалось, что если Россия будет продолжать целенаправленно и преднамеренно бить по инфраструктуре SOCAR в Украине (Минобороны России заявляет, что удары наносятся только по военным, но не гражданским целям на Украине. — Прим.RTVI), азербайджанская сторона также пересмотрит свою позицию относительно эмбарго на продажу вооружений Украине», — напомнил собеседник RTVI.

По словам Мамедова, второй удар по инфраструктуре SOCAR оказался «более масштабным».

«И вот сейчас азербайджанское правительство рассматривает возможные ответные шаги. Я думаю, что логика решений может исходить из того, что если Россия предпринимает шаги, которые не предпринимала в течение трех с половиной лет ***** [военного конфликта] в Украине, то и Азербайджан может предпринять шаги, которые не предпринимал в течение трех с половиной лет ***** [военного конфликта] в Украине», — полагает Фархад Мамедов.

Ранее азербайджанское издание Trend сообщило со ссылкой на источники, что на этой неделе в Москве должно состояться 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Ее сопредседатели с российской стороны — заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, с азербайджанской — заместитель председателя кабинета министров Шахин Мустафаев.

«Честно сказать, были надежды, что вот этот первый межправительственный контакт за несколько месяцев создаст возможности для того, чтобы как минимум или заморозить нынешний негативный тренд во взаимоотношениях, или же сформировать какую-то повестку выхода из этого сложного периода. Нынешний массированный удар ставит под сомнение участие азербайджанской стороны в этом мероприятии. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, состоится ли встреча этой комиссии или нет», — заключил Фархад Мамедов.