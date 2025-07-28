«Нафтогаз» договорился о поставках газа из Азербайджана с компанией SOCAR Energy Ukraine, принадлежащей азербайджанской нефтегазовой госкомпании SOCAR. Перед украинской компанией стоит сложная задача заполнить газовые хранилища в преддверии отопительного сезона, до начала которого осталось чуть более трех месяцев. Подробнее — в материале RTVI.

«Небольшой, но стратегически важный шаг»

Азербайджанский газ на территорию Украины впервые поступит по Трансбалканскому маршруту, сообщил на своей странице в Facebook* глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Как следует из соглашения, стороны решили осуществить первую тестовую поставку газа из Азербайджана через Болгарию и Румынию. Других деталей не приводится.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», — написал Корецкий.

Кредиты для закупки газа

«Нафтогаз» активно готовится к следующему отопительному сезону в условиях дефицита газа в стране. На прошлой неделе украинская госкомпания заключила кредитные соглашения с Укргазбанком и ПриватБанком — оба на сумму 4,7 млрд грн (почти $113 млн). Средства пойдут на закупку природного газа в преддверии зимы, говорится на сайте «Нафтогаза».

ПриватБанк — крупнейший банк Украины — согласился предоставить кредит «Нафтогазу» впервые с начала боевых действий России и Украины, говорится на сайте организации. Там отмечается, что выделенная сумма стала крупнейшим финансированием банком энергетического сектора Украины с 24 февраля 2022 года.

Ранее «Нафтогаз» договорился с властями Норвегии и Европейским банком реконструкции и развития о кредите в размере €430 млн для закупки 1 млрд куб. м газа. Кроме того, украинская компания заключила меморандум о долгосрочном сотрудничестве с польским нефтегазовым концерном Orlen, которое подразумевает поставки американского СПГ.

Сколько газа нужно Украине

Запасы природного газа в подземных газохранилищах Украины остаются на самом низком уровне по меньшей мере за последние 12 лет, однако темпы закачки топлива в последнее время растут, сообщала консалтинговая компания ExPro. По ее данным, по состоянию на 17 июля запасы газа превысили 9 млрд куб. м.

Всего же Киеву нужно закачать в свои хранилища как минимум 13 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона 1 ноября — то есть еще 4 млрд куб. м за три месяца. При этом в сентябре и октябре объемы закачки газа могут уменьшиться из-за роста его потребления, отмечает ExPro.

4,5 млрд куб. м газа «Нафтогаз» намерен закупить у других стран, писал украинский Forbes. В июне экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию с запасами газа в стране очень сложной и подчеркнул, что Киев будет импортировать гораздо больше газа, чем обычно, передавал РБК-Украина.

За первые четыре месяца 2025 года Украина увеличила импорт газа почти в 10 раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщал украинский Forbes со ссылкой на данные ExPro от 5 мая. Тогда в украинские газохранилища поступило 1,12 млрд куб. м природного газа, большая часть которого была поставлена из Венгрии (около 60% всего импорта), а также из Словакии (23%) и Польши (17%). Причиной значительного роста импорта издание назвало потребность в газе перед отопительным сезоном после повреждений в результате боевых действий.

1 января был прекращен транзит российского газа в Европу через Украину, поскольку Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом».

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