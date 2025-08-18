Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «сознательном ударе» по азербайджанскому энергетическому объекту в Одессе в ночь на 18 августа, перед встречей в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами по урегулированию. Российские военные телеграм-каналы, украинские и азербайджанские СМИ писали, что под удар попали терминалы азербайджанской нефтяной компании SOCAR.

«Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — заявил Зеленский.

Он не уточнил, о какой компании идет речь.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о «масштабном пожаре на объекте топливно-энергетической инфраструктуры» Одессы в результате удара беспилотников. Для тушения пожара привлекался пожарный поезд «Украинской железной дороги» и пожарный робот. Пожар потушен, жертв и пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале глава одесской администрации Олег Кипер.

Комбинированные удары были нанесены по топливному терминалу SOCAR, отделению «Новой почты» на Киевской трассе, которая «активно участвует в логистике грузов ВС Украины», и по станции Усатово, утверждает российский военный блогер Владимир Романов.

Военный блогер Сергей Лебедев предположил, что нефтяные терминалы могли быть повреждены в результате работы украинской системы ПВО.

Азербайджанское агентство АРА утверждает, что нефтебаза SOCAR загорелась в результате «нескольких прямых попаданий». Повреждены все 17 топливных резервуаров, здание насосной, операторные и технические помещения, весовые станции, разрушено ограждение, говорится в сообщении.

Общая вместимость нефтебазы составляет более 16 тыс. кубометров. Устанавливается размер ущерба и ведутся «неотложные восстановительные работы», пишет АРА. Та же нефтебаза подверглась атаке 8 августа, что привело к «частичным разрушениям», добавляет агентство. В Азербайджане в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Минобороны России не комментировало ситуацию.

Обвинения Алиева в адрес России

В начале августа пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого стороны «осудили целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе SOCAR и другим объектам республики на Украине.

Издание Caliber.Az утверждало со ссылкой на источники, что если удары продолжатся, Баку рассмотрит вопрос о снятии эмбарго на поставки оружия Киеву.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RTVI заявил, что Азербайджан и раньше «всерьез не ограничивал» себя в поставках вооружения Украине через посредников, однако Киеву это не помогает.

Депутат также отметил, что поставки оружия и любая поддержка Украины, которая способствует продолжению боевых действий, будут рассматриваться российской армией как военные цели.

По мнению Затулина, Алиев с подачи Зеленского «охотно пошел навстречу и присоединился к осуждению [России]» по поводу предполагаемых ударов по своим энергетическим объектам на Украине.

6 августа Минэнерго Украины заявило, что в Одесской области подверглась удару компрессорная станция, через которую проходит маршрут, соединяющий греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через трансбалканский коридор. По этому газопроводу поставлялись газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа, добавили в ведомстве.

8 августа украинские СМИ, сославшись на источники, заявили о ночной атаке беспилотников на нефтебазу SOCAR в Одесской области. В результате возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива, утверждалось в публикациях.

Минобороны России не комментировало эти заявления. Ведомство и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.