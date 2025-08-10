Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором осудили удары по азербайджанским энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

«Стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину», — говорится в сообщении.

В разговоре Алиев и Зеленский «выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах» не приведет к приостановке сотрудничества между Баку и Киевом в энергетике, добавили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Зеленский рассказал в телеграм-канале, что проинформировал Алиева об ударах по энергетическим объектам Украины, назвав их попыткой «заблокировать энергетические пути, которые гарантируют энергетическую независимость» Украине и европейским странам.

Издание Caliber.Az заявило со ссылкой на источники, что Баку якобы готовится рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки оружия Киеву, если удары по энергетическим объектам Азербайджана на Украине продолжатся.

Военкор Юрий Котенок, комментируя эту публикацию, сослался на данные источников о том, что Азербайджан «уже разворачивает производство 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину». Учитывая это, «решение в любом случае принято», считает Котенок.

«Вопрос лишь в том, как это будет осуществляться — открыто и напрямую или же через цепочку посредников и подставных фирм?» — пишет он в телеграм-канале.

В начале июля помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что республика не поставляет никаких военных компонентов Украине и «держится на безопасном расстоянии» от этого. Он уточнил, что Баку предоставляет Украине только гуманитарную помощь и «некоторое необходимое оборудование», в частности электрогенераторы.

Заявления Алиева об Украине и реакция России

19 июля президент Азербайджана, отвечая на вопросы журналистов в рамках Шушинского медиафорума в Ханкенди, призвал Украину «не соглашаться на оккупацию», а также «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности». Он также сообщил о подготовке международного иска против России по делу о крушении самолета AZAL в декабре 2024 года. На том же форуме Алиев принял от украинской журналистка Елены Курбановой коробку с шевронами военных ВСУ и призвал ее «продолжать так же».

В Кремле заявили, что будут ожидать «официальных вердиктов», если Азербайджан решит подать иск против России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном переживают сложный период и выразил надежду, что он пройдет.

Песков сказал, что Россия с самого начала не соглашалась с позицией Азербайджана по Украине, но эти разногласия не были препятствием для двусторонних отношений.

«И мы надеемся, [они] не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали <…> обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», ― заключил пресс-секретарь президента.

Азербайджанский газ на Украине

В конце июля украинский «Нафтогаз» заключил с компанией SOCAR Energy Ukraine соглашение о поставке азербайджанского газа по трансбалканскому коридору через Болгарию и Румынию.

6 августа Минэнерго Украины заявило, что в Одесской области подверглась удару компрессорная станция, через которую проходит маршрут, соединяющий греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через трансбалканский коридор. По этому газопроводу поставлялись газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа, добавили в ведомстве.

Телеграм-канал «Два майора» предположил, что удар был нанесен по газокомпрессорной станции «Орловка». Паблик добавил, что SOCAR Energy Ukraine управляет четырьмя нефтебазами в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, нефтяным терминалом «Нафтотрейд» в Одессе, а также заправками в 11 регионах Украины.

Военный публицист Владислав Шурыгин назвал удары по Орловке «сигналом Алиеву» и «точкой удара не только по украинской энергетике, но и по демонстративной игре Азербайджана в интересах Запада».

8 августа украинские СМИ, сославшись на источники, заявили о ночной атаке беспилотников на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области. В результате возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива, утверждалось в публикациях.

Прокуратура Одесской области сообщила о частичном разрушении канализационно-насосной станции, а также повреждении административных и технических зданий «одного из предприятий».

Минобороны России не комментировало эти заявления. Ведомство и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.