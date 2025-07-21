Украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву коллекцию нарукавных шевронов, в ответ он попросил ее «продолжать так же». Видеозапись опубликовал в телеграм-канале депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

На ролике видно, как Курбанова вручает азербайджанскому президенту коробку с шевронами. По данным Bizim.Media, это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — ответил ей Алиев.

19 июля президент Азербайджана в ходе международного медиафорума в Ханкенди озвучил «главный совет» Киеву — «никогда не соглашаться на оккупацию», а также «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности».

В ответ на это член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что Алиев окончательно продемонстрировал свое недружественное отношение и презрение к России. По его словам, азербайджанский лидер также открыто и совершенно конкретно поддержал «наших врагов, особо не выбирая выражений».

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает, что напряженность в отношениях России и Азербайджана будет нарастать.

19 июля Haqqin.az писал, что Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Алиев заявил, что упрекнул Москву в том, что за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа от российских официальных лиц».

Глава Азербайджана заявил, что требования Баку «абсолютно естественны»: «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».

В начале января президент Азербайджана заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Алиев упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии». В Кремле заявляли, что в момент, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, системы ПВО отражали атаку БПЛА на Грозный, Моздок и Владикавказ. Президент России Владимир Путин тогда выразил сожаление и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Отношения России и Азербайджана также ухудшились в конце июня после массовых задержаний азербайджанцев с российским гражданством в Екатеринбурге. В Следственном комитете говорили, что оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах.