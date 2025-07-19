Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL, сообщил глава государства Ильхам Алиев. Как пишет Haqqin.az, глава республики упрекнул Москву в том, что за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа от российских официальных лиц».

«Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос: почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед?» — заявил Алиев.

По его словам, «идея о том, что это был украинский дрон, который якобы поразил самолет, абсолютно нелепа».

«Более того, воздушное пространство России не было закрыто — оно было перекрыто через несколько минут после удара по самолету. И в этом также заключается ответственность тех, кто провел эту операцию “Ковер”, как мы это называем, в результате которой было закрыто небо. Все это ясно как божий день. Но уже прошло семь месяцев, а у нас нет ответа», — сообщил президент республики.

Глава Азербайджана заявил, что требования Баку «абсолютно естественны»: «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».

Алиев сообщил, что когда пилоты самолета AZAL сумели посадить самолет, на место происшествия прибыли эксперты. Они, по его словам, «сразу же доложили и засняли, что фюзеляж самолета был весь в отверстиях»: «Внутри находились два человека, раненных осколками».

Глава республики заявил, что генпрокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, однако в ответ приходит лишь формулировка: «следствие продолжается».

«Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно. Это не приведет к тому, что мы забудем. Мы не забудем. Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу», — рассказал Алиев.

Азербайджанский лидер уточнил, что в Баку понимают: судебные разбирательства такого уровня могут тянуться очень долго. Он напомнил, что расследование катастрофы малайзийского «Боинга» продолжалось более 10 лет.

«Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном», — заключил он.

В начале января президент Азербайджана заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Алиев упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии».

В Кремле заявляли, что в момент, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, системы ПВО отражали атаку БПЛА на Грозный, Моздок и Владикавказ. В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин выразил сожаление и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Кроме того, отношения Москвы и Баку ухудшились в конце июня после того, как в Екатеринбурге начались массовые задержания азербайджанцев с российским гражданством. В Следственном комитете России заявили, что оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела об убийствах и покушениях на убийство, совершенных этнической преступной группой в 2001, 2010 и 2011 годах.

30 июня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее словам, задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, предварительно, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

Тела умерших братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан и на следующий день похоронили. Согласно версии Баку, причиной смерти братьев стал «посттравматический и постгеморрагический шок, возникший в результате полученных им множественных травм».

МИД Азербайджана заявил Москве «решительный протест», указав на «неприемлемое насилие» при задержаниях в Екатеринбурге и потребовав срочного расследования. Как сообщили в ведомстве, в результате рейда «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения».

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В республике возбудили уголовное дело против журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан». Позже задержали россиян, которых обвиняют в транспортировке наркотиков.