19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном медиафоруме в городе Ханкенди озвучил «главный совет» Украине — «никогда не соглашаться на оккупацию», а также «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности». Российские общественные деятели и военкоры раскритиковали слова азербайджанского лидера, призвав к ответным действиям со стороны Москвы. RTVI собрал реакции на слова Алиева.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов:

Тишину в инфополе громко прервал сам президент Азербайджана Алиев-младший. В своем публичном выступлении он открыто и окончательно продемонстрировал свое недружественное (пользуясь дипломатической формулировкой) отношение к России и презрение к нам, но также он открыто и совершенно конкретно поддержал наших врагов, особо не выбирая выражений.

Или теперь после этого нас продолжат убеждать, что Алиев просто решил так пошутить? Или, может, нам предложат версию, что он очень расстроился из-за успешных авиаударов российской армии по азербайджанским нефтеперерабатывющим заводам на украинской территории <…> и поэтому позволил себе такие негативные и эмоциональные высказывания? <…>

Мне кажется, хватит уже пытаться приукрашивать реальность в отношениях с Азербайджаном, которая ныне такова: эта страна и ее руководство открыто поддерживает наших врагов (словом и делом), занимает откровенно антироссийскую позицию и является составной частью антироссийской системы, управляемой, прежде всего, англичанами и турками, а теперь еще и крепко дружит с новыми сирийскими властями. В связи с чем с высокой степенью вероятности можно предположить, что конфронтация будет усиливаться и уж точно не по российской инициативе.

А значит, с учетом всех этих реалий сегодня в России необходимо не откладывая провести ревизию всех финансовых потоков в Азербайджан, прикрыть возможность азербайджанских сверхзаработков в России и лишить всякого влияния олигархов с азербайджанскими корнями и азербайджанские диаспоры на всех уровнях. И главное — в целях принятия верного и адекватного ситуации решения надо забыть всем надоевшие и неубедительные сказки про «вечную дружбу». Прошла любовь, завяли азербайджанские помидоры… и нам не по пути.

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин:

То, что происходит, совершенно не объяснимо, абсолютно не мыслимо. Тем более для страны, лидеры которой постоянно заявляют о суверенитете. Для страны, которая воюет с глобальным злом. И тут мы все наблюдаем публичное унижение даже не перед глобальным злом, а перед шестерками этого самого зла. Мало одних косметических мер против бандитов регионального уровня. Нужны системные меры по вытравливанию из нашей страны всего, что связано с этим выдуманным Лениным государством.

Заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев:

Честно говоря, причин возмущения нашей общественности словами азербайджанского президента я не понимаю.

Взрослые люди внезапно выяснили, что государства на постсоветском пространстве следуют своим национальным интересам и задачам? Что они просто играют в мнимую дружбонародность, в которую мы верим всерьез? Что Россия для них не друг, не товарищ, а так, кормовая база?

Но это не проблемы бывших республик СССР, которые с 91-го года строят национальные государства, а скорее наша беда, что мы живем по сей день в иллюзиях о том, что для наших соседей общая история имеет хоть какую-то ценность. И мы часто забываем, что у России есть лишь постоянные интересы, а в союзниках только армия и флот.

Кроме того, в тезисе «никогда не соглашаться на оккупацию» нет ничего противоречащего тому, что мы делаем. Россия перестала соглашаться на оккупацию Новороссии каким-то непонятным политическим новообразованием, и именно поэтому теперь Мариуполь снова русский город. И Севастополь. И остальные города.

Я скажу больше. Алиев, который предлагает бывшей Украине готовиться к бесконечной войне, выступает невольным союзником России. Хотя, конечно, он этого не хотел, и имел ввиду другое. Долгая война добьет бывшую Украину окончательно. <…>

Азербайджан появился после революции, и вообще большевики долго решали, какие территории туда впихнуть. Или наоборот, отрезать. Так народы Южного Дагестана оказались в составе Азербайджанской ССР. Но это детали. Мы же про историю. Которая, наука хоть и точная, но исторические законы работают не хуже физических. Один из этих законов показывает, что те, кто полагают, что Россия более не имеет значения и можно ее политически хоронить, всегда ошибаются.

Поляки после разгрома войск Петра под Нарвой решили, что Россия больше никогда не будет проблемой для них. И что правобережная Малороссия останется польской навсегда. Через 85 лет Речь Посполита перестала существовать. Ну это так, один из примеров.

А кстати, интересно. Как в Ереване восприняли призыв «никогда не соглашаться на оккупацию». Больно уж многослойная история получается.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев:

Сам президент Азербайджана, как видно, российских граждан, избитых и арестованных, выпускать не собирается, держит их в Баку в статусе заложников.

Можно спрогнозировать, что напряженность в отношениях России и Азербайджана будет нарастать.

Азербайджанцам в России стоит приготовиться. Азербайджанская диаспора в России — одна из самых богатых. По крайней мере, до сих пор была. Всё может быстро поменяться.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука:

Алиев углубляет антироссийский курс своими высказываниями. <…>

Заявления Алиева — это продолжение антироссийского курса, который стал очевиден после трагедии с самолетом и, тем более после истерики из-за задержаний азербайджанских бандитов в Екатеринбурге. И то, и другое по факту стало для азербайджанских властей лишь поводом сделать более явный реверанс в сторону Запада и Турции.

Военный волонтер Алексей Живов:

Россия проведет в Каспии трехдневные совместные военные учения с Ираном.

На фоне откровенно враждебных заявлений Азербайджана, Каспий можно вскоре стать еще одним театром военных действий.

России, после демарша Азербайджана необходимо в срочном порядке любыми способами добиться смены власти в Армении и налаживать отношения с Грузией. Никакого другого нарратива, кроме православия для присутствия в Закавказье нет, и быть не может.

Баку стремительно превращается в филиал НАТО и осознанно идет по стопам Украины. Алиев подписал указ о переходе на международную систему WGS-84 и отказался от российской системы координат ПЗ-90. Переход на американскую систему координат — это уже не завуалированный сигнал, что Азербайджан готовится к войне с Россией.

На данный момент НАТО производит подготовку широкомасштабной войны против России на различных театрах военных действий. На западном фланге идет накачка оружием Польши, на южном — Турции. В СНГ практически не остается стран, которые имеют хоть какую-то пророссийскую позицию. Всё держится еще на старых режимах, возглавляемых советскими поколениями политиков, которые еще хоть как-то пытаются сохранить нейтральность, но они вот-вот должны смениться. И тогда…

Военкор Дмитрий Селезнев:

Вообще, после таких заявлений азербайджанские диаспоры в России должны либо публично возмутиться словами Алиева, либо быть распущенными. Надо брать пример с того же самого азербайджанского президента, который у себя в стране разгромил все пророссийские организации, даже которые состояли из лояльных к нему азербайджанцев. <…>

Посмотрим правде в глаза — конфликт с Баку в той или иной форме неизбежен, выпускник и бывший лектор МГИМО Алиев отлично понимает, какой эффект произведут его слова. Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию. И чем раньше мы начнем готовиться к этому конфликту, тем лучше.

Военный блогер Юрий Подоляка:

Алиев сделал ряд заявлений, которые ну вот никак дружественными нам назвать нельзя. И я ему за это очень благодарен. Он не оставляет той части нашей элиты, которая готова соглашаться и терпеть дальнейшие унижения от Баку, никаких вариантов продолжать отступать. <…>

Налицо видно желание официального Баку поссориться с Россией и никакими заверениями «о дружбе» это не изменить (скорее на Востоке так можно только раззадорить наезжать на тебя еще сильнее). И если Алиев принял линию на эскалацию, то только показанная ему сила может заставить его с нее свернуть.

С этими территориями так было всегда. 220 лет назад «азербайджанская» персидская династия пыталась воспользоваться войнами России с другими странами (включая вторжение Наполеона), чтобы выбросить нас из Закавказья. Только сила нашего оружия и гений генерала Котляревского решили тогда все в нашу пользу. Противник был наголову разгромлен и позорно бежал со всех полей сражений. А потом нижайше просил согласиться на мир, который и был ему дарован.

Кстати, тогда для нас ситуация была много сложнее нынешней. Но мы не только выиграли, но и просто «деклассировали» противника, разделав «азербайджано-персидскую» армию под орех. И только этот язык азербайджанские элиты начала XIX века понимали правильно. И, кстати, тогда, как и сейчас азербайджанских ханов на нас науськивала и вооружала Британия.

Сто лет назад, во время Гражданской войны на просторах Российской империи все было плюс-минус также. И результат соответственно такой же (Москва единолично по итогу решала судьбы этой территории).

Сейчас азербайджанские ханы вновь решили, что для них сложилась удачная «шахматная раскладка» (как в 1812 году, когда Наполеон сидел в Москве), чтобы решить для себя (вернее для Британии) русскую «проблему» в Закавказье. <…>

Это их выбор и его надо нам принять. И действовать исходя из того, что государство Азербайджан для России на сегодня не только не дружественная страна, но и геополитический противник.

И если это понять и принять, то сразу все станет просто и понятно (что и как надо делать). И нашему МИДу пора в этом вопросе отходить в сторону и дать для начала карты в руки нашему МВД. А потом, если понадобится и министерству обороны. И вот этот язык, как и 220 и 100 лет назад нынешние азербайджанские ханы поймут. Причем, очень быстро поймут.

Сегодня Азербайджан максимально четко показал свою истинную позицию. Это прослеживалось и ранее, но теперь надеемся, что все поймут, какова политика Азербайджана в отношении России. <…> Алиев призвал украинские власти отказываться от любого мира и продолжать войну.

Отношение Азербайджана к России уже давно проявилось в действиях их руководства, но это просто очередное подтверждение тому, что от них ничего хорошего ожидать не стоит.

В то же время его слова — это отличный маркер: если мы пойдем на временное перемирие без достижения основных целей, то Украина рано или поздно вернется воевать. Как было в Нагорном Карабахе.

Нам следует очень внимательно относиться к подобным изречениям и решать все продуманно. Иначе впоследствии мы можем прийти к новой войне. А Азербайджан… пора уже пересмотреть отношения с этой страной.

Азербайджан продолжает политическое наступление на Россию. <…>

Важно отметить, что до это Алиев публично не участвовал в последних разборках с нашей страной, связанных с задержаниями членов азербайджанских ОПГ. Видимо, получил команду из Стамбула от друга-[президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. <…>

Экспорт сельхозпродукции из Азербайджана должен быть прекращен. Пусть товарняки с помидорами на границе начнут вонять от жары, и да услышат эту вонь в Баку.

Еще один «мировой лидер», которому выгоден конфликт на Украине. Потому что на Каспии ситуация может резко измениться. Там у нас флот. И держим мы его как раз для сдерживания Азербайджана.

Почему-то именно Азербайджан год от года наращивает свой флот на Каспии. Нас это очень беспокоит. Наступит время и придется разбираться.

Рынок «Садовод», принадлежащий семье Нисановых, ряд крупных активов крупных азербайджанских бизнесменов, конечно же, выводят прибыль в Азербайджан. Не в Армению же им выводить. Предвещаем скорые решения по этим активам. Рынок «Садовод» надо вернуть садоводам.