Баку за целые сутки никак не отреагировал на убийство азербайджанцев на Украине, отметили военкоры, политологи и блогеры. Из этого они сделали вывод, что жесткая реакция республики на смерть членов диаспоры при задержании в Екатеринбурге свидетельствует о желании поссориться именно с Россией. Кто и как отреагировал на молчание Азербайджана — в материале RTVI.

Что произошло

На прошлой неделе на парковке в центре Киева застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Нападавший в балаклаве стрелял в упор, после этого ему удалось скрыться.

Как утверждают источники The New York Times, Воронич был причастен к вторжению ВСУ в Курскую область в прошлом году, а также к убийству командира ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола) в 2016 году.

Украинские силовики по подозрению в убийстве Воронича объявили в розыск некую Нармин Гулиеву 1991 года рождения и ее сообщника. Спустя несколько дней их нашли и застрелили.

«Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы», — отчитались в СБУ.

Позже глава ведомства Василий Малюк опубликовал фотографии убитых. Выяснилось, что это граждане Азербайджана — 34-летняя Нармин Гулиева и 43-летний Гулализада Хагани. Женщина попала на Украину из Молдовы в середине мая, а мужчине запрещали въезд в страну до 2030 года, поскольку он числился в базе украинских правоохранителей «как мафиози», но он все равно попал в Киев. По мнению руководства СБУ, убитые якобы выполняли задание российских спецслужб.

Как отметил политолог Сергей Марков, СБУ бездоказательно обвинила азербайджанских граждан в убийстве Воронича.

«Это недружественный акт украинского режима против Азербайджана», — написал он.

Почему молчит Баку?

Военный блогер Юрий Подоляка написал в своем телеграм-канале, что на вторые сутки после убийства двух азербайджанцев в Баку стоит непривычная «для таких горячих и принципиальных» людей тишина. По его словам, украинские власти «по беспределу» сделали убитых крайними в вопросе устранения Воронича.

«Совсем все в Баку сейчас не так в отличие от событий двухнедельной давности (задержания в Екатеринбурге. — RTVI). Когда каждый азербайджанец, начиная с президента [Ильхама] Алиева, посчитал для себя настоящим оскорблением смерть при задержании двух серийных убийц азербайджанского происхождения (но с русскими паспортами)», — обратил внимание Подоляка.

Отсутствие реакции со стороны Баку он назвал лучшим подтверждением того, что две недели назад руководство Азербайджана «тупо развело свое население, сознательно желая поссориться с Россией», и теперь это уже следует расценивать как «медицинский факт».

«Защищать готовы лишь бандитов»

Автор телеграм-канала «Рыбарь» обратил внимание, что власти Азербайджана не отреагировали на убийство своих граждан «даже чисто для галочки».

«Это характерно смотрится на фоне того, как в начале месяца там бросались защищать членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. Которая, к слову, убивала других азербайджанцев, желавших жить по закону и не платить дань криминалу», — отметил он.

По оценке автора канала, разница в отношении показала истинные приоритеты нынешних властей Азербайджана. «То есть в Баку прямо говорят своему населению, что им вообще на жизни обычных азербайджанцев, а защищать они готовы лишь бандитов», — добавил «Рыбарь».

Зато, по его словам, в российских соцсетях убитых называют героями. «Это наглядно показывает, что в действиях России против этнических ОПГ национальный подтекст в принципе отсутствует, и обусловлены они исключительно борьбой с преступностью и беспределом властей в Баку», — резюмировал «Рыбарь».

«Жду реакции Алиева»

Украина не просто сообщила об убийстве азербайджанцев, но и опубликовала фотографии «зверски застреленных», подчеркнула член СПЧ и главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

«Со вчерашнего дня жду реакции [президента Ильхама] Алиева на убийство его граждан. Он так эмоционально реагировал на задержание представителей диаспоры в России, неужели промолчит, когда такие вещи творятся на Украине?!» — задалась она вопросом.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание, что азербайджанская пресса разгоняет новости о возбужденном в России уголовном деле против блогера Subo (Субхана Мамедова), но молчит об убийстве своих граждан на Украине.

«Что, там в Баку уже хватают ухилянтов по обвинению в организации наркотрафика?» — сыронизировал Коц.

По его мнению, «то ли тогда стояла задача намеренно обострить отношения с Москвой, то ли сейчас англичанка не велит рот свой разевать на Киев».

«Если ликвидаторы и были российскими агентами, то это лишний раз доказывает, что никакого предвзятого отношения к азербайджанцам в нашей стране нет. А вот в Азербайджане к России у кого-то все-таки есть», — считает военкор.

Военкор Сергей Колясников в своем телеграм-канале ZERGULIO написал, что на Украине убили не бандитов, а простых азербайджанцев.

«Что-то не слышно громких заявлений Алиева. Это другое?» — задался вопросом он.

«Президент Азербайджана уже осудил убийство или еще нет? Дипломатические отношения, наверное, “сильно пострадают” между Украиной и Азербайджаном…» — иронизирует телеграм-канал «Фронтовая птичка».

«Азербайджан сторону конфликта выбрал»

Азербайджанские власти не стали противиться вероятным пыткам и убийству своих граждан, «на фоне трупов которых глава террористов из СБУ Малюк записывал видосики», написал телеграм-канал «Два майора».

По его оценке, «Азербайджан сторону конфликта выбрал» и при этом «приторговывает» своей сельскохозяйственной продукцией с Россией, а после задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге «открыто хамил» Москве.

«Еще раз доказывает, что бывшая АзССР теперь полностью на побегушках у НАТО и Турции, при этом не забывает зарабатывать на играх с нашей нефтью и поставках помидоров в Россию. Деньги, кстати, тратит на вооружение своей армии натовскими образцами», — резюмировал он.

Военкор Юрий Котенок предположил, что Алиев не будет выкручиваться из сложившейся ситуации, поскольку ему это не нужно.

«В Азербайджане нет запроса на “защиту граждан в любой точке мира”. Есть запрос именно на русофобию. Все остальное проходит как информационный шум. Если бы самолет в Актау разбился, скажем, из-за случайной ракеты, выпущенной турецкой ПВО, историю списали бы в утиль уже в тот же день. И никакие извинения не потребовались бы», — считает он.

Котенок подчеркнул: авиакатастрофа в Актау стала прямым следствием атаки беспилотников ВСУ на Грозный, однако в Баку не только не предъявили каких-либо претензий президенту Владимиру Зеленскому, но и активизировали проукраинскую риторику.

«Общий нарратив о российской угрозе»

Даже региональные СМИ отметили нехарактерное для Азербайджана отсутствие реакции на заявления СБУ — как, впрочем, и нестыковки в самих этих заявлениях. В частности, Caucasian Bureau указывает на то, что за сутки Киев так и не предоставил ни одного фактического доказательства предполагаемой причастности убитых азербайджанцев к покушению на Воронича — ни записей камер видеонаблюдения, ни информации о якобы изъятом у них оружии, ни материалов слежки.

Еще одним подозрительным аспектом авторы канала назвали скорость, с которой Киев озвучил заявления о «российском следе» в действиях убитых — до окончания расследования и даже до того, как были обнародованы обстоятельства смерти Гулиевой и Хагани.

«Возникает закономерный вопрос: действительно ли украинская сторона располагает подтверждёнными данными, или же речь идёт о попытке придать делу политическую окраску и встроить его в общий нарратив о российской угрозе — пусть даже ценой дипломатических последствий и игнорирования презумпции невиновности?» — рассуждает автор поста.

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук тоже отметил отсутствие каких-либо фактических доказательств по делу — даже видеозаписей допроса азербайджанцев. По его словам, «одна из довольно очевидных версий такова: те, кто совершал их устранение, понимали, что никакого отношения Россия к этому не имеет — и поэтому, сохраняя им жизни, придётся это подтверждать».

Другая версия, по словам Пинчука, состоит в том, что Воронича «убрали свои». Такое предположение ранее высказывали многие российские военкоры.

«Что касается молчания Азербайджана: все эти истории с самолётами, с Екатеринбургом и так далее — это всего лишь тот повод, которого Алиев ждал и искал, а в некоторых случаях даже и сам провоцировал. Поэтому у Алиева есть политический, финансовый расчёт, чтобы обострять отношения. Это и газ, это и Европа», — считает политолог.