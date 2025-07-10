В Киеве 10 июля застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Что об этом думают российские военкоры и военэксперты — в материале RTVI.

Военкор Александр Коц пишет, что Воронич «служил в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ и напрямую связан с организацией терактов в России». Он выразил надежду, что это убийство — начало ударов «не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим».

«Причем начиная с бригадного уровня, а то и ниже. Чтобы от майора и выше ходили и оглядывались, каждый раз осматривали днище машины, с балкона изучали прохожих во дворе, прежде, чем выйти. Враг должен бояться на своей территории. Для него не должно быть безопасных мест», — считает военкор.

«С такими вводными версия об ответных мероприятиях российских спецслужб выглядит все более вероятной»,- соглашается «Военный осведомитель».

WarGonzo тоже выражает надежду, что смерть Воронича — это «только начало работы наших спецслужб в глубоком тылу противника». При этом автор канала не исключает, что убийство могло стать результатом внутренних разборок в СБУ, с учетом «тотального уровня украинской коррупции».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что убийство Воронича могло быть местью за гибель российских генералов, Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и других российских граждан.

«В ТГ конечно сейчас популярная эмоциональная оценка “ну наконец-то”. И во многом это справедливо. Хотя это, конечно, далеко не первый случай, просто до этого в основном были менее статусные персонажи. Ну и, конечно, СБУ будет стараться свести это всё к криминальным разборкам — мол, не поделили что-то. Но мы же все понимаем», — пишет «Русский инженер».

«Давно уже было пора. Хорошо бы и до главных организаторов терактов в России добраться», — соглашается луганский телеграм-канал «Под лед», называя убийцу Воронича «неизвестным героем».

«Включился механизм внешних силовых операций России на Украине», — пишет военкор Александр Сладков. «Неравноценно как-то. Но уже что-то — довольствуемся этим», — рассуждает ведущий «Радио КП» Иван Панкин.

«Земля стекловатой», — лаконично отреагировал на новость о смерти Воронича военкор Сергей Колясников.

«Первый пошел», — тоже считает телеграм-канал «Рыбарь», основанный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком. Однако, по оценке авторов, мотивов для убийства Воронича было достаточно и у российских спецслужб, и внутри Украины.

«СБУ насолило украинскому населению не меньше ТЦК. При этом нельзя исключать и внутриструктурную борьбу в украинских спецслужбах», — рассуждают они.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил Инфо24, что российские спецслужбы с самого начала СВО ведут охоту на высокопоставленных украинских военных и сотрудников СБУ, и операции против них осуществляются как в зоне боевых действий, так и за ее пределами, но их результаты никогда не афишируются.

При этом военэксперт допустил, что «за этим убийством стоят сами украинцы, которые испытывают ненависть к сотрудникам ТЦК и СБУ за совершаемые ими преступления в отношении народа Украины».

«Свои же?» — тоже задается вопросом автор канала «Фронтовая птичка».

Автор телеграм-канала «Судья инквизиции» расценил случившееся как признак перехода российских спецслужб к более активным и целенаправленным действиям и «чёткий сигнал: те, кто угрожает безопасности России, не смогут чувствовать себя в безопасности даже в тылу», а это уже можно считать «поводом для сдержанного оптимизма» — особенно с учетом того, сколько времени прошло с начала СВО.

«Впрочем, если это очередные “регулярные выяснения отношений” внутри силовых структур Украины, то это нам тоже на руку, пусть сожрут друг друга», — подытоживает автор канала.

«Что это — зачистка внутри шайки наркоманов и нацистов или же ликвидация бандеровского террориста нашими спецслужбами? Хотелось бы верить, что второе», — пишет председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Обе эти версии анализирует телеграм-канал «Военная хроника». По его оценке, с 2022 года «внутриукраинские силовые структуры, включая СБУ, МВД, ГУР и ГБР, регулярно выясняют отношения», конкурируя за бюджеты, создавая теневые схемы и параллельные цепочки подчинения. «Это уже стало хронической болезнью системы», — считает автор.

«Но если устранение связано не с внутренней зачисткой, а с внешним ответом — это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия — к устранению причин», — пишет канал.

«Легитимный» считает версию об операции российских спецслужб маловероятной, поскольку они «три года ничего не делали на территории Украины, хотя украинская пропаганда всегда пыталась всё повесить на ФСБ/ГРУ». При этом он выдвигает две другие версии убийства Воронича:

Зачистка свидетелей. Он много знал, и кто-то из своих его убрал.

Бытовуха. Личные мотивы. Кто-то мстил ему.

Автор телеграм-канала «Мейстер» призывает не гадать, какая из версий верна, а порадоваться тому, что «так или иначе, рано или поздно эта судьба ждет всех причастных к терактам и диверсиям на российской территории», а уцелевшим предстоит попасть под суд за военные преступления.