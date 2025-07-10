В Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины, возбуждено уголовное дело, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Бывший украинский разведчик Роман Червинский написал в соцсети, что погиб полковник Иван Воронич. Это подтвердил экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

По данным Мосийчука, убитый занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ.

«Неизвестный подошел к Вороничу и произвел пять выстрелов из пистолета — вероятно, с глушителем. Полковник погиб на месте, нападавший скрылся», — написал экс-депутат.

Убийство произошло в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Телеграм-канал «Киевский движ» опубликовал видео стрельбы, на котором человек с пакетами в руках проходит по парковке возле жилых домов, к нему со стороны подбегает другой мужчина и начинает стрелять в упор, его жертва падает. Дальнейшее было скрыто автомобилем. Сделав еще несколько выстрелов, нападавший убежал. На голове у него была балаклава.

О том, что убитым оказался полковник СБУ, также сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, а политический блогер Анатолий Шарий заявил, что речь идет об Иване Ворониче. По данным экс-разведчика Червинского, Воронич «был одним из тех, кто основал в СБУ направление, которое сейчас создает много проблем» для России.

Личность погибшего официально власти пока не раскрыли.

Российский военный блогер Борис Рожин написал в своем канале Colonelcassad, что на своей должности полковник «занимался организацией терактов на территории России». Так же его деятельность оценил военкор Александр Сладков.

«Убит организатор диверсий спецслужб Украины на нашей территории. Я не уверен, что это бытовуха», — прокомментировал Сладков.

SHOT уточняет, что Вороничу было 50 лет и что убийство произошло около 9 часов утра. Канал «Повернутые на войне» называет полковника причастным к терактам на территории России. Военкор Юрий Котенок пишет, что он был сотрудником Центра специальных операций «Альфа» СБУ, в структурах которой работал с 2014 года.

Канал «Военная хроника» рассуждает, что, с одной стороны, убийство могло быть частью конфликта между украинскими силовыми структурами, которые, как отмечается в публикации, происходят в стране регулярно и стали «хронической болезнью системы». Но также возможно, что это было не «внутренней зачисткой», а «внешним ответом», продолжает канал.

«Если подтвердится, что Воронич — не кабинетный функционер, а тот, кто реально занимался диверсиями, то ликвидация приобретает совершенно другие тона. <…> Это означает начало новой фазы. Появляется реальный шанс, что меняются приоритеты: от реагирования на последствия — к устранению причин», — пишет «Военная хроника».

К такой же версии склоняется автор канала «Синяя Z борода». «Отличная новость. Похоже, наши таки начали работать точечно по СБУ», — отреагировал он.

Военкор Семен Пегов в своем канале WarGonzo выразил надежду, что «это только начало работы наших спецслужб в глубоком тылу противника». При этом он тоже не исключил, что убийство могло быть частью «внутренних разборок в СБУ», которые блогер связал с коррупцией.

«Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», — написал военкор Александр Коц.