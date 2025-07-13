Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об убийстве предполагаемых «агентов российских спецслужб», якобы застреливших полковника спецслужбы Ивана Воронича в Киеве 10 июля.

По версии СБУ, покушение на Воронича совершили мужчина и женщина якобы по заданию Федеральной службы безопасности России. Спецоперацией по поиску предполагаемых киллеров руководил лично глава СБУ Василий Малюк, заявили в ведомстве.

«Куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения», — утверждает украинская спецслужба.

Впоследствии подозреваемым якобы передали координаты схрона, где находился пистолет с глушителем. После убийства Воронича киллеры пытались «залечь на дно», но их местонахождение было раскрыто, заявили в СБУ.

«Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы», — говорится в сообщении.

Малюк заявил на видео об «огневом контакте» при задержании подозреваемых. После его комментария оператор показал два тела, лежащих около автомобиля за спиной главы СБУ.

В полиции Киева уточнили, что убитые были иностранными гражданами. Подробностей там не привели. При задержании подозреваемые якобы оказали «вооруженное сопротивление», говорится в телеграм-канале ведомства.

Спецоперация СБУ проходила рано утром 13 июля около возле жилого комплекса в Голосеевском районе Киева, утверждает бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По его словам, у подозреваемых было при себе огнестрельное оружие и гранаты.

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что, по его информации, предполагаемых киллеров «убили после пыток», а в СБУ это «подают как спецоперацию». Эту версию также распространили некоторые российские военные каналы.

«Убийство подозреваемых не оставило возможности получить от них показания и установить все детали убийства. Концы в воду», — написал бывший депутат Верховной Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Полковник СБУ Иван Воронич был убит 10 июня в Киеве. По данным полиции, когда мужчина шел от дома до автомобиля, в него несколько раз выстрелили в упор. Воронич погиб на месте. Убитый занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ, сообщал нардеп Мосийчук.

Бывший украинский разведчик Роман Червинский назвал Воронича одним из основателей направления СБУ, «которое сейчас создает много проблем России». По словам военных блогеров, полковник организовывал теракты и диверсии на территории России.

Источники The New York Times (NYT) утверждают, что Воронич имел отношение к вторжению ВСУ в Курскую область, а также к убийству в 2016 году командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

После убийства Воронича издание «Страна.ua» опубликовало ориентировку на предполагаемых киллеров — 34-летнюю Нармин Гулиеву и ее спутника, имя которого не называлось.