Убитый в центре Киева полковник СБУ Иван Воронич имел отношение к прошлогоднему вторжению ВСУ в Курской области, а также к убийству командира ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола) в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

10 июля неизвестный расстрелял Воронича, офицера украинского Центра спецопераций «Альфа» СБУ, проработавшего в организации несколько десятилетий, на парковке в центре Киева. После гибели полковника было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.

По данным издания «Страна», в розыск были объявлены некая Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщник. В полиции предупредили, что подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению.

Источник NYT сообщил, что спецподразделение полковника получало техническую поддержку от ЦРУ, отвечало за проведение диверсий и несет, в частности, ответственность за убийство Моторолы.

Издание отмечает, что после начала СВО Воронич был частью «элитного подразделения, ответственного за операции [Украины] в серой зоне» фронта. Кроме того, его подразделение, пишет NYT, «сыграло ключевую роль» в атаке ВСУ на Курскую область летом 2024 года.

Арсен Павлов родился в 1983 году в Республике Коми. Его отряд участвовал в боях под Славянском и Иловайском, как глава батальона «Спарта» он участвовал в штурме аэропорта Донецка.

В октябре 2016 года Павлов погиб в результате взрыва в лифте дома, где он жил. Действующий на тот момент лидер ДНР Александр Захарченко назвал произошедшее объявлением войны со стороны президента Украины Петра Порошенко, а также заявил, что ему известно имя заказчика и исполнителя убийства. Имен он не назвал.

Украинский генерал Николай Маломуж тогда назвал две версии произошедшего: по его мнению, либо это был конфликт между ополченцами, либо, допустил он, к инциденту могли бы причастны украинские спецслужбы, которые «через свои возможности это сделали».