Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Четверых фигурантов дела приговорили к срокам от 12 лет до пожизненного заключения, передает 19 июня «Интерфакс».

Основным фигурантом дела был Александр Погорелов, которого приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в колонии особого режима. Аналогичного наказания требовало гособвинение.

Погорелову вменяли попытку совершения теракта (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 п.»а,б» ст. 205 УК), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК), шпионаж (ст. 276 УК), попытку шпионажа (ст. 30 ч. 1, ст. 276 УК), хранение и перевозку взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) а также участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205 УК). По версии следствия, он был агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

Предполагаемых сообщников Погорелова — Артема Ена и Василия Чурилова — приговорили к 17 и 13 годам колонии строгого режима. Обоих обвинили в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК).

Еще один фигурант дела Александр Тимошенко, обвиненный в шпионаже и попытке шпионажа, получил 12 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2014 году Погорелов и Тимошенко стали агентами СБУ и начали передавать украинским спецслужбам места расположения сил и техники Народного ополчения ДНР. В материалах дела утверждается, что в 2016 году они по указу СБУ согласились убить Моторолу и привлекли для этого Чурилова и Ена. По данным СК, Чурилов следил за передвижениями Павлова, а Ена искал информацию о номерах в ресторанно-гостиничном комплексе «Надежда», где тогда временно проживал командир батальона.

По данным СК, Погорелов в 2017 году также участвовал в покушении на тогдашнего главу ДНР Александра Захарченко. По версии следствия, он разместил взрывчатку в уборной ресторана «Пушкин» в Донецке, где должен был находиться руководитель республики, но взрыв удалось предотвратить.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва бомбы в лифте многоэтажного дома в Донецке, где жил командир батальона. В мае 2022 года президент Владимир Путин наградил Моторолу орденом Мужества посмертно.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года из-за взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство сработало над дверью заведения, в момент, когда он заходил внутрь помещения. Захарченко доставили в больницу со множественными ранениями, после чего он скончался. Также погиб его телохранитель. Ранения в результате взрыва получили 12 человек.