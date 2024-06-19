Прокурор запросил сроки для обвиняемых в убийстве командира батальона «Спарта» Арсена «Моторолы» Павлова и первого главы ДНР Александра Захарченко от 24 лет колонии до пожизненного лишения свободы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Обвиняемыми по делу об убийстве, а также покушении на убийство проходят четверо фигурантов. Главным из них следователи называли Александра Погорелова, который, по их данным, был агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Для него гособвинение запросило пожизненный срок, отмечает РБК.

Погорелова обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК РФ), посягательстве на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК), теракте (ч. 3 ст. 205 УК), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), а также незаконном приобретении и хранении взрывных устройств (ст. 222.1 УК).

Также прокурор запросил срок для сообщников Погорелова: 24 года колонии строгого режима Александру Тимошенко, 28 лет — Артему Ене и 29 лет Василию Чурилову. Чурилова обвиняют в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Ену — в содействии террористической деятельности, а Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему.

По версии следствия, с 2014 года Погорелов и Тимошенко передавали украинским спецслужбам места расположения Вооруженных сил народного ополчения ДНР. В 2016 году они по указу СБУ согласились ликвидировать Арсена «Моторолу» Павлова, считает следствие, и подключили к делу Чурилова и Ену. По данным СК, Чурилов следил за передвижениями «Моторолы», а Ена искал информацию о номерах в ресторанно-гостиничном комплексе «Надежда», где тогда временно проживали военнослужащие.

Также в СК уверены, что Погорелов участвовал в покушении на Захарченко в 2017 году. По версии следствия, он разместил взрывчатку в уборной ресторана «Пушкин» в Донецке, где должен был находиться глава ДНР, но взрыв удалось предотвратить.

В ходе судебного заседания в октябре 2023 года фигуранты дела вину не признали.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва бомбы в лифте многоэтажного дома в Донецке, где жил командир. В мае 2022 года президент Владимир Путин наградил «Моторолу» орденом Мужества посмертно.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года из-за взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, где часто бывал бывший глава ДНР. Взрывное устройство сработало над дверью заведения, когда Захарченко заходил в кафе. С множественными ранениями его доставили в больницу, где он скончался. Также погиб его телохранитель. В результате взрыва ранения получили еще 12 человек.