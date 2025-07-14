Полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве убили граждане Азербайджана, утверждает украинский журналист Юрий Бутусов. Доказательства их причастности к произошедшему «очевидны и сомнения не вызывают», добавляет главред издания «Цензор».

По словам Бутусова, исполнителя убийства звали Гулализада Хагани, а его сообщницу — Нармин Гулиева. Девушка якобы выехала на Украину из Молдовы 15 мая, границу она пересекала через пункт Маяки-Удобное.

Хагани хотел официально попасть в страну через этот же пограничный переход в феврале 2025 года. Однако в связи с тем, что он числится в базах украинских правоохранителей «как мафиози», ему отказали и запретили въезд до 2030-го, заявил Бутусов.

Украинский журналист подчеркнул, что Хагани проник на территорию Украины нелегально. Он, как и его предполагаемая сообщница, «действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего».

«Оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и бежать», — написал Бутусов в своем телеграм-канале.

Ранее издание «Страна.ua» публиковало ориентировку на предполагаемых киллеров — в ней были указаны 34-летняя Нармин Гулиева и ее спутник, имя которого не называлось.

Иван Воронич был убит 10 июля в Киеве. По данным полиции, когда мужчина шел от дома до автомобиля, в него несколько раз выстрелили в упор. Воронич погиб на месте. Полковник СБУ пишет, что Воронич проживал по месту регистрации в своей квартире, которая была указана во всех базах данных.

«В результате российские агенты установили наблюдение за подъездной дорожкой и через короткое время выследили офицера и организовали убийство», — утверждает журналист.

Убитый занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ, сообщал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Бывший украинский разведчик Роман Червинский назвал Воронича одним из основателей направления СБУ, «которое сейчас создает много проблем России». По словам военных блогеров, полковник организовывал теракты и диверсии на территории России.

По данным источника The New York Times (NYT), Воронич имел отношение к вторжению ВСУ в Курскую область, а также к убийству в 2016 году командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

13 июля СБУ заявила об убийстве предполагаемых «агентов российских спецслужб», якобы застреливших Воронича. По словам Мосийчука, у подозреваемых при себе было огнестрельное оружие.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что, по его информации, предполагаемых киллеров «убили после пыток», а в СБУ это «подают как спецоперацию». Аналогичную версию привели некоторые российские военные каналы.