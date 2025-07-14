Доля России во внешней торговле Азербайджана составляет 10%. На российский рынок идет большинство продукции сельского хозяйства, в котором занято 35% рабочей силы республики. В специальном репортаже RTVI «Россия и Азербайджан: на грани разрыва?» эксперты проанализировали, кто может пострадать, если конфликт между двумя странами перерастет в торговую войну.

«Аграрный сектор Азербайджана зависит от российского рынка, потому что почти 80% экспорта аграрной продукции именно приходится на долю России», — заявил председатель азербайджанской партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

Экспорт некоторых товаров — например, цветов — почти на 100% идет в Россию, отметил политик. Он также напомнил, что Россия, в свою очередь, экспортирует в Азербайджан молочные, мясные продукты, колбасы, сосиски.

На Россию приходится до 90-95% экспорта азербайджанских помидоров и хурмы, сообщил завсектором Центральной Азии ИМЭМО Станислав Притчин.

«То есть, если говорить про уязвимость, доля Азербайджана во внешней торговле Российской Федерации — 0,6%. Мы, конечно же, гораздо большую долю занимаем у Азербайджана», — сказал Притчин.

По его словам, Азербайджан занимает достаточно выгодное географическое положение, но перенаправить сельскохозяйственные товары на другие рынки сложно. К примеру, Турция «сама является экспортером схожего набора продуктов», пояснил Притчин.

Он также назвал торговую войну между Россией и Азербайджаном «самым негативным сценарием».

Смотрите полностью специальный репортаж Сергея Морозова «Россия и Азербайджан: на грани разрыва?», чтобы узнать, как политический кризис в отношениях двух стран может повлиять на нефтяной экспорт, параллельный импорт и судьбу транспортного коридора через Армению.

Отношения Москвы и Баку обострились после смерти двух уроженцев Азербайджана, задержанных российскими силовиками в Екатеринбурге по подозрению в причастности к ОПГ и убийствам. МИД республики заявил, что задержанные были убиты, потребовал от Москвы расследования произошедшего и вызвал временного поверенного в делах посольства России в республике.

Затем в Азербайджане арестовали руководителя агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова и еще группу россиян. Их обвинили в совершении различных преступлений. На опубликованном видео у задержанных были видны следы побоев.