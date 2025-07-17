Бойца смешанных единоборств из Азербайджана Джавида Рзаева лишили гражданства России. Об этом он сам сообщил РБК.

Рзаев уточнил, что в настоящий момент по решению суда находится на принудительных работах в России. Из страны его пока не депортировали, уточняет издание.

Телеграм-канал Readovka опубликовал видео, на котором Рзаеву зачитывают заключение о лишении гражданства. Как следует из документа, управление ФСБ по Саратовской установило, что спортсмен совершил действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе» и создавшие «угрозу национальной безопасности» России.

После того, как Рзаеву зачитали постановление о лишении гражданства, ему передали документ для ознакомления. «Я услышал, что мне читать…» — говорит спортсмен в ролике, после чего подписывает заключение. Оно может быть обжаловано в судебном порядке в течение десяти дней со дня его получения.

В апреле суд в Энгельсе приговорил Рзаева к двум годам принудительных работ с удержанием из его заработка в доход государства 15%. Спортсмена признали виновным в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). По данным прокуратуры, в ноябре 2024 года Рзаев устроил в одном из ночных клубов Энгельса конфликт с диджеем «по причине отказа последнего включить нужную ему музыку». Боец угрожал мужчине физической расправой, после чего нанес потерпевшему не менее 15 ударов по телу и голове.

Еще один инцидент с Рзаевым произошел в мае 2024 года после его победы над россиянином Сергеем Приходько в рамках турнира по кулачным боям Hardcore FC. Азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей» и «свинотой», а также пытался устроить драку. Кулинский в ответ заявил, что боец «перебарщивает».

Позже Рзаев записал видео с публичными извинениями.

«Хочу извиниться перед всеми русскими людьми, перед всей Россией, перед русским обществом. Да просто перед всеми, чьи чувства я задел. Я дурак, безмозглый баран. Я буду пытаться заслужить ваше прощение своими поступками. Это не оправдание, но я был после боя на эмоциях, пропустил очень много ударов. Я раскаиваюсь, мне очень неприятна вся эта ситуация. Я очень надеюсь, что вы меня простите», — заявляет он в ролике.

На видео Рзаев настаивает на том, что в его высказываниях не было «никакого национального подтекста». «Я практически всю жизнь живу в России и к этой стране, и к этим людям отношусь с огромным уважением. И я себя тоже считаю русским. Мой дом здесь. Надеюсь на ваше понимание, друзья», — говорит он.

После инцидента Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева от «любого участия в спортивных и иных мероприятиях», проходящих под эгидой организации, а также обратилась в Генпрокуратуру. «Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности», — сообщили тогда в пресс-службе федерации.

В начале июля российского гражданства лишили главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. По данным источника РБК, поводом для этого стало совершение Ибрагимовым «действий, создающих угрозу национальной безопасности» России. Mash пишет, что главу подмосковной диаспоры задержали за нарушение правил пребывания в стране.

9 июля Ибрагимова депортировали из России. В разговоре с RTVI он заявил, что не исключает своего возвращения в страну.

В феврале за предоставление ложных сведений о себе лишили российского гражданства блогера-пранкера Субхана Мамедова (Subo). По данным СМИ, ему также запретили въезд в Россию на 70 лет. 14 июля СК сообщил, что против Мамедова возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 50 млн рублей. Блогера объявили в розыск, а его родственникам избрали меру пресечения. По информации РЕН ТВ, у Мамедова есть гражданство Азербайджана, сейчас он проживает в ОАЭ.