Против блогера Субхана Мамедова (Subo) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 50 млн рублей, сообщает ГСУ СК по Московской области. Его родственники задержаны, им избрана мера пресечения.

Мамедов проходит фигурантом по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п.«б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

«Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений предъявлены брату и отцу блогера», — заявили в СК.

В 2020—2022 годах фигуранты создали схему уклонения от налогов, что привело к недополучению государством более 50 млн рублей.

Затем они использовали 10 млн, полученных преступным путем, для покупки дорогого автомобиля. Из-за неуплаты налогов накопилась задолженность по пеням и штрафам на сумму 20 млн рублей, уточнили в СК.

Блогер объявлен в розыск, его родственникам избрана мера пресечения, добавили в пресс-службе ведомства.

Мамедов стал известен благодаря различным пранкам: он отбирал у людей еду в ресторанах, носил форму правоохранителей, выбегал на фубольное поле и так далее. Кроме того, он рекламировал онлайн-казино, ставки на спорт и различных «криптоинвесторов».

В феврале 2025 года Мамедову запретили въезд в Россию на 70 лет из-за пранков над полицейскими и военными. Кроме того, его лишили гражданства за предоставление ложных сведений о себе. В мае 2025 года ФНС арестовала его счета. По информации РЕН ТВ, у Мамедова есть гражданство Азербайджана, сам он сейчас в ОАЭ.