Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински (Шыхлинского) объявили в федеральный розыск, утверждает URA.RU со ссылкой на осведомленный источник. По предварительным данным, он находится в Москве.

Агентство отмечает, что Шыхлински игнорирует звонки журналистов с 7 июля. Связаться с его семьей тоже не получается. После того как глава диаспоры перестал выходить на связь, появились слухи о том, что он может находиться на лечении, пишет URA.RU.

Источник издания предполагает, что Шыхлински может скрываться на территории азербайджанского посольства в Москве. По неофициальным данным, которые приводит URA.RU, 17 июля в его квартире в Екатеринбурге был проведен обыск.

Информацию о том, что Шыхлински перестал выходить на связь, после чего его объявили в розыск, также подтверждает осведомленный источник E1.RU.

«Трубку он не берет и на связь не выходит, поэтому его объявили в розыск. Это стандартная процедура», — заявил общественник Видади Мустафаев в разговоре с городским порталом.

Официально об объявлении Шыхлински в розыск не сообщалось.

Арест сына Шахина Шыхлински

Второй источник URA.RU предполагает, что Шахина Шыхлински могут подозревать в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). Накануне по аналогичной статье был арестован его сын — адвокат Мутвал Шыхлински.

«Говорят, что именно Шахин дал команду своему сыну сдавать назад», — заявил источник агентства, имея в виду инцидент, произошедший 1 июля.

1 июля Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге. Его сын Мутвал рассказывал «Коммерсанту», что они с отцом ехали на автомобиле, когда на встречу выехало несколько автозаков. В их машине «начали ломать окна» и «просить выйти», а после — погрузили в автозак и «увезли в неизвестном направлении», сообщил Шыхлински-младший в разговоре с РБК. Мутвалы Шыхлински отпустили после опроса, а его отца увезли на допрос в Следственный комитет. На опубликованном телеграм-каналом Baza видео видно, что Mercedes, в котором ехали Шыхлински, при задержании на скорости сдал назад и сбил с ног одного из силовиков. Затем машина врезалась в другую иномарку.

Вечером 15 июля источник E1.RU, телеграм-канал Mash и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщили о задержании Мутвалы Шыхлински. Изначально его доставили на допрос в Следственное управление по Свердловской области, а позднее поместили в изолятор временного содержания. На следующий день следствие направило в суд ходатайство о заключении Шыхлински-младшего под стражу.

На следующий день он был арестован 14 сентября по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). Как отмечает РБК, заседание прошло в закрытом режиме под председательством судьи Александра Суслова. Адвокат Мутвалы Шыхлински Павел Коробов назвал его арест незаконным и заявил о намерении обжаловать решение суда.