В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник, а также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и телеграм-канал Mash. 66.Ru пишет, что Шыхлински задержали по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

«Информация подтвердилась. В Екатеринбурге только что задержан сын азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который при задержании его отца Шахина Шыхлински сбил сотрудника спецслужб на Gelendwagen. Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали», — рассказал Бородин.

О том, что именно Шыхлински-младший был за рулем машины, когда в Екатеринбурге задерживали его отца, и он «чуть не задавил силовика», пишет Mash. E1.RU отмечает, что Мутвалы Шыхлински, который сбил на Gelendwagen «одного из бойцов спецназа», сейчас находится на допросе в Следственном комитете.

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев рассказал 66.RU, что Мутвалы Шыхлински задержали вечером 15 июля и доставили на допрос к следователям.

«Ему вменяется статья о применении насилия в отношении представителя власти. Вероятнее всего, причиной стал инцидент, когда во время задержания Шахина Шыхлински пострадал сотрудник правоохранительных органов», — отмечает издание.

Мутвалы Шыхлински заявлял тогда «Ъ-Урал», что был в «шоковом состоянии»: «Желая остановить автомобиль и выйти из него, неумышленно поехал назад, и в этот момент был справа, как мне позже стало известно, сотрудник правоохранительных органов, которого дверь оттолкнула, и он из-за этого упал».

Российско-азербайджанские отношения обострились в конце июня, когда в Екатеринбурге были задержаны более 50 уроженцев республики. В итоге шесть человек были арестованы по делу об этнической преступной группе, причастной к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 годы. По данным следствия, фигуранты дела также контролировали сеть киосков с контрафактным табаком, а члены ОПГ собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли. Власти Азербайджана считают, что они погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках.

В СКР сообщили, что один из братьев Сафаровых умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются».

После этого в Баку арестовали двух журналистов издания «Sputnik Азербайджан». 1 июля азербайджанская сторона задержала группу россиян по обвинению в участии в наркотрафике, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

В Екатеринбурге в тот же день, 1 июля, задержали главу азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шыхлински (Шихлинского). После допроса в качестве свидетеля по делу ОПГ его отпустили.

В Кремле 2 июля сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находятся в постоянном контакте и «разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными».