Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу адвоката Мутвалу Шыхлински, который также является сыном лидера азербайджанской диаспоры на Урале. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 14 сентября по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ), сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области».

О задержании мужчины вечером 15 июля сообщили E1.RU со ссылкой на источник, а также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и телеграм-канал Mash. Изначально его доставили на допрос в Следственное управление по Свердловской области, а позднее поместили в изолятор временного содержания. На следующий день следствие направило в суд ходатайство о заключении Шыхлински под стражу.

Как отмечает РБК, заседание прошло в закрытом режиме под председательством судьи Александра Суслова. Адвокат Мутвалы Шыхлински Павел Коробов назвал его арест незаконным и заявил о намерении обжаловать решение суда.

Задержание Шыхлински-младшего произошло в условиях нарастания напряженности в российско-азербайджанских отношениях, спровоцированного серией уголовных преследований против граждан обоих государств.

В конце июня в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали свыше 50 выходцев из Азербайджана, включая владельцев кафе «Каспий» братьев Сафаровых. Следствие считает, что задержанные могут быть причастны к ряду преступлений: убийству соотечественника Юниса Пашаева в 2001 году, убийству владельца овощной базы Икрама Гаджиева в 2011 году, а также к покушению на бизнесмена Фехруза Ширинова в 2010 году.

Двое подозреваемых по делу — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — умерли после проведения обысков. По данным Следственного комитета России, один из них скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго мужчины устанавливаются. Однако азербайджанские власти оспорили эти выводы, предоставив заключения своих судмедэкспертов, согласно которым оба задержанных умерли от посттравматического шока. В связи с гибелью граждан Азербайджана Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

Вскоре после этого правоохранительные органы Азербайджана провели обыск в офисе государственного информагентства «Sputnik Азербайджан», которое является частью медиагруппы «Россия сегодня». Бакинский суд санкционировал арест главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова по обвинениям в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Позднее появилась информация о задержании еще восьми российских граждан, подозреваемых в наркоторговле и киберпреступлениях. На опубликованных видеозаписях судебного заседания было заметно, что у них имеются следы побоев.

Уголовное дело в отношении Мутвалы Шыхлински было инициировано после конфликта у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге в начале июля. Тогда сотрудники правоохранительных органов пытались задержать Шахина Шыхлински — главу азербайджанской диаспоры региона, который в тот момент находился в автомобиле Mercedes Gelandewagen. Его сын Мутвала, сидевший за рулем, по версии следствия, при попытке уехать с места происшествия ударил дверью машины одного из оперативников ФСБ. Позднее Шахина Шыхлински отпустили после допроса — он фигурирует в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении братьев Сафаровых.