Глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий сообщил о заключении первого контракта на импорт газа из Азербайджана. Российские официальные лица сочли решение азербайджанских властей недружественным, а президента Ильхама Алиева упрекнули в политической недальновидности. Кто и как отреагировал на договоренность по поставкам газа между Баку и Киевом — в материале RTVI.
Азербайджанский газ на территорию Украины впервые поступит по Трансбалканскому маршруту, сообщил Корецкий. Сооответствующее соглашение «Нафтогаз Украины» заключил с компанией SOCAR Energy Ukraine, принадлежащей азербайджанской нефтегазовой госкомпании SOCAR.
Как следует из соглашения, стороны решили осуществить первую тестовую поставку газа из Азербайджана через Болгарию и Румынию. Других деталей не приводится.
Корецкий назвал договоренность по поставкам азербайджанского газа на Украину «стратегически важным шагом, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству».
«Поддержать Украину»
Комментируя решение о начале поставок азербайджанского газа на Украину, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что «даже самые глухие и слепые» стали замечать, что Азербайджан ведет враждебную линию по отношению к интересам России.
«Это лишнее подтверждение того, что Баку ищет поводы и случаи для того, чтобы продемонстрировать свое отношение», — сказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».
В Азербайджане подобные шаги могу называть «многовекторной политикой», тогда как сами векторы в последнее время «перпендикулярны политике России», указал Затулин.
«Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией», — выразил мнение парламентарий.
Планы Баку поставлять газ Киеву Затулин расценил как продолжение «того самого курса», который «уже привел к целому ряду открытий» в отношении Азербайджана.
В то же время республика не отказывается от того, чтобы искать выгоду в двусторонних отношениях с Россией, отметил Затулин. Однако, по его словам, это второстепенные факторы азербайджанской политики.
«Первостепенным является желание показать себя как страну, которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами. У нас, к сожалению, не все это понимают», — заявил депутат.
Он призвал поддержать подход премьера Михаила Мишустина, уволившего из ТАСС Михаила Гусмана, занимавшего в агентстве пост первого замгендиректора.
«Потому что иначе у нас в результате информационной политики получается, что Азербайджан очень помог с началом агрессии против Ирана в вывозе наших кинематографистов из Ирана. Это везде всем рассказывалось. А то, что Азербайджан не пустил семьи сотрудников атомной электростанции в Бушере российских специалистов, об этом никто ничего не знает», — порассуждал Затулин.
«Будут покупать там, где дешевле»
Украина будет покупать газ у тех, кто ей его продаст по выгодной цене, в том числе у Азербайджана, заявил Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, украинские власти действуют по принципу экономической целесообразности и вынуждены работать с поставщиками, готовыми предложить нужные объемы топлива.
«Наш газ не покупают, потому что мы не поставляем газ на Украину. А газ они будут покупать там, где есть возможность, там, где дешевле, там, где удастся купить какой-то СПГ или трубопроводный», — сказал Чепа.
Транзит российского газа через Украину был остановлен 1 января 2025 года после отказа украинского стороны продлевать контракт с «Газпромом». Основным маршрутом экспорта топлива в Европу с тех пор стал «Турецкий поток».
«Не понимает Алиев сигналов»
Военный блогер Кирилл Федоров, комментируя заключение соглашения между «Нафтогазом» и SOCAR, назвал риторическим вопрос о том, станет ли Азербайджан очередным недружественным России государством.
Телеграм-канал «Два майора» уточнил, что по Трансбалканскому Маршруту Украина ранее планировала получать американский СПГ, регазифицируемый в Греции.
«Азербайджанское руководство намеренно продолжает накалять отношения с Россией. Не понимает, видимо, Алиев дипломатических сигналов от Москвы», — говорится в публикации.
В сообщении «Двух майоров» отмечается, что SOCAR Energy Ukraine управляет 58 АЗС в 11 регионах Украины, а также четырьмя нефтебазами (в Киеве, Одессе, Львове и Харькове) и нефтяным терминалом в Одессе.
Кроме того, Киев предложил Баку использовать свои подземные хранилища газа для международных продаж, напомнил телеграм-канал.
Последние заявления Москвы о конфликте с Баку
Кроме того, Захарова заявила, что реакция на призыв Алиева к Украине «не соглашаться на оккупацию» была дана по линии администрации президента России.
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