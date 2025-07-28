Глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий сообщил о заключении первого контракта на импорт газа из Азербайджана. Российские официальные лица сочли решение азербайджанских властей недружественным, а президента Ильхама Алиева упрекнули в политической недальновидности. Кто и как отреагировал на договоренность по поставкам газа между Баку и Киевом — в материале RTVI.

Азербайджанский газ на территорию Украины впервые поступит по Трансбалканскому маршруту, сообщил Корецкий. Сооответствующее соглашение «Нафтогаз Украины» заключил с компанией SOCAR Energy Ukraine, принадлежащей азербайджанской нефтегазовой госкомпании SOCAR.

Как следует из соглашения, стороны решили осуществить первую тестовую поставку газа из Азербайджана через Болгарию и Румынию. Других деталей не приводится.

Корецкий назвал договоренность по поставкам азербайджанского газа на Украину «стратегически важным шагом, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству».

«Поддержать Украину»

Комментируя решение о начале поставок азербайджанского газа на Украину, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что «даже самые глухие и слепые» стали замечать, что Азербайджан ведет враждебную линию по отношению к интересам России.

«Это лишнее подтверждение того, что Баку ищет поводы и случаи для того, чтобы продемонстрировать свое отношение», — сказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

В Азербайджане подобные шаги могу называть «многовекторной политикой», тогда как сами векторы в последнее время «перпендикулярны политике России», указал Затулин.

«Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией», — выразил мнение парламентарий.

Планы Баку поставлять газ Киеву Затулин расценил как продолжение «того самого курса», который «уже привел к целому ряду открытий» в отношении Азербайджана.

В то же время республика не отказывается от того, чтобы искать выгоду в двусторонних отношениях с Россией, отметил Затулин. Однако, по его словам, это второстепенные факторы азербайджанской политики.

«Первостепенным является желание показать себя как страну, которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами. У нас, к сожалению, не все это понимают», — заявил депутат.

Он призвал поддержать подход премьера Михаила Мишустина, уволившего из ТАСС Михаила Гусмана, занимавшего в агентстве пост первого замгендиректора.

«Потому что иначе у нас в результате информационной политики получается, что Азербайджан очень помог с началом агрессии против Ирана в вывозе наших кинематографистов из Ирана. Это везде всем рассказывалось. А то, что Азербайджан не пустил семьи сотрудников атомной электростанции в Бушере российских специалистов, об этом никто ничего не знает», — порассуждал Затулин.

«Будут покупать там, где дешевле»

Украина будет покупать газ у тех, кто ей его продаст по выгодной цене, в том числе у Азербайджана, заявил Pravda.Ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, украинские власти действуют по принципу экономической целесообразности и вынуждены работать с поставщиками, готовыми предложить нужные объемы топлива.

«Наш газ не покупают, потому что мы не поставляем газ на Украину. А газ они будут покупать там, где есть возможность, там, где дешевле, там, где удастся купить какой-то СПГ или трубопроводный», — сказал Чепа.

Транзит российского газа через Украину был остановлен 1 января 2025 года после отказа украинского стороны продлевать контракт с «Газпромом». Основным маршрутом экспорта топлива в Европу с тех пор стал «Турецкий поток».

«Не понимает Алиев сигналов»

Военный блогер Кирилл Федоров, комментируя заключение соглашения между «Нафтогазом» и SOCAR, назвал риторическим вопрос о том, станет ли Азербайджан очередным недружественным России государством.

Телеграм-канал «Два майора» уточнил, что по Трансбалканскому Маршруту Украина ранее планировала получать американский СПГ, регазифицируемый в Греции.

«Азербайджанское руководство намеренно продолжает накалять отношения с Россией. Не понимает, видимо, Алиев дипломатических сигналов от Москвы», — говорится в публикации.

В сообщении «Двух майоров» отмечается, что SOCAR Energy Ukraine управляет 58 АЗС в 11 регионах Украины, а также четырьмя нефтебазами (в Киеве, Одессе, Львове и Харькове) и нефтяным терминалом в Одессе.

Кроме того, Киев предложил Баку использовать свои подземные хранилища газа для международных продаж, напомнил телеграм-канал.

Последние заявления Москвы о конфликте с Баку

24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что российско-азербайджанские отношения сейчас проходят «непростой этап», и Москва нацелена на то, чтобы он «не затягивался». «Значимым шагом», который мог бы способствовать примирению сторон, дипломат назвала освобождение россиян, удерживаемых властями Азербайджана.

Кроме того, Захарова заявила, что реакция на призыв Алиева к Украине «не соглашаться на оккупацию» была дана по линии администрации президента России.

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