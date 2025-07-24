Москва рассчитывает на «скорейшую нормализацию» в отношениях с Баку, заявила на брифинге 24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, освобождение россиян, удерживаемых властями Азербайджана, могло бы существенно поспособствовать этому процессу.

Захарова отметила, что в настоящий момент в двусторонних отношениях с Азербайджаном «действительно, мягко говоря, непростой этап», и Россия нацелена на то, чтобы он «не затягивался».

«Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию. Значимым шагом на этом пути стало бы освобождение российских граждан, которые продолжают удерживаться азербайджанскими властями», — отметила дипломат.

Азербайджанскому послу в Москве Рахману Мустафаеву была вручена нота с требованием немедленно освободить российских граждан, среди которых как журналисты, так и туристы, напомнила Захарова. «По имеющимся у нас сведениям, основания для подобных действий азербайджанских правоохранительных органов отсутствуют», — указала она.

Российская сторона готова поддержать контакты с Азербайджаном по этому вопросу, в том числе по линии правоохранительных органов, добавила Захарова.

Напряжение между Россией и Азербайджаном

Отношения между Россией и Азербайджаном обострились в конце июня на фоне массовых задержаний уроженцев республики по делу об этнической преступной группе, причастной к убийствам и покушениям в Екатеринбурге с 2001 по 2011 годы. Всего по этому делу арестованы восемь человек.

Двое подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли при задержании. В СК сообщили, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются». Власти Азербайджана считают, что они погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках.

Комментируя возмущение азербайджанской стороны в связи с рейдами в Екатеринбурге, в Кремле заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находятся в постоянном контакте и «разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными». 22 июля Алиев сообщил, что азербайджанская сторона передала СК материалы, якобы доказывающие применение пыток и убийство двух азербайджанцев при задержании в Екатеринбурге.

30 июня в Баку задержали главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позже их арестовали по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Еще пятерых сотрудников агентства после задержания освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Кроме того, в Баку были арестованы восемь россиян, которым предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. В суд их доставили со следами избиения.

В Кремле, комментируя задержание российских журналистов в Баку, заявили, что «подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам», а также «духу и характеру российско-азербайджанских отношений».