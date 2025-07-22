Азербайджан передал Следственному комитету России материалы, якобы доказывающие применение пыток к двум умершим при задержаниях в Екатеринбурге членам местной азербайджанской диаспоры — и, соответственно, их «убийство». Об этом изданию Report заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе визита в Анкару.

По его словам, сейчас российский Следком отдельно расследует обстоятельства смерти 60-летнего Зияддина Сафарова и 55-летнего Гусейна Сафарова, умерших в уральской столице в ходе серии задержаний по уголовному делу о преступной группировке. Алиев напомнил, что уголовное дело «по факту насилия в отношении азербайджанцев» было возбуждено и в Баку.

«Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой [России]», — сообщил генпрокурор Азербайджана.

По словам Алиева, российская сторона упирает на то, что умершие члены уральской диаспоры имели гражданство РФ. «Однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана», — заявил он.

После транспортировки тел братьев Сафаровых на родину были проведены «необходимые экспертизы», сообщил генпрокурор республики. Он утверждает, что эти исследования, «к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений». Все собранные материалы были переданы в российский Следственный комитет, уточнил Алиев.

«Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты», — добавил генпрокурор Азербайджана.

Ранее он обнародовал версию следствия, согласно которой причиной смерти братьев Сафаровых стали тяжкие телесные повреждения, полученные ими в результате «многочисленных ударов твердым тупым предметом». Алиев подчеркивал, что при задержании мужчины находились «в состоянии фактической беспомощности с ограничением свободы» и «не имели возможности защитить себя».

В заявлении генпрокурора Азербайджана говорилось, что судмедэкспертиза выявила у Гусейна Сафарова переломы ребер и назвала причиной его смерти «посттравматический и постгеморрагический шок», а в ходе вскрытия тела Зияддина Сафарова пришла к выводу о том, что он умер из-за «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм».

Дело уральской этнической ОПГ

27 июня в Екатеринбурге задержали около 50 уроженцев Азербайджана, включая нескольких членов семьи Сафаровых, в рамках расследования дела об убийствах и покушений на убийства, совершенных этнической группой в 2001-м, 2010-м и 2011 годах.

30 июня глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства для более глубокого и тщательного расследования. Следком подтвердил, что двое задержанных азербайджанцев умерли: один — «в результате сердечной недостаточности», причины смерти второго «устанавливаются». Умерших братьев доставили в Азербайджан и 1 июля похоронили в Агджабеди.

Тогда же были арестованы имеющие российское гражданство Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что задержанные могут быть связаны с массовым отравлением алкоголем, произошедшим в Оренбургской области в 2021 году.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах российского посольства Петра Волокова, заявив о «неприемлемом насилии» против граждан страны и потребовав от России срочно провести расследование. Минкультуры республики заявило об отмене всех запланированных совместных культурных событий — концертов, выставок, спектаклей и фестивалей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с реакцией Баку и отметил, что речь идет о действиях российских правоохранителей. По его словам, подобные эпизоды «не могут и не должны становиться причиной таких демаршей».