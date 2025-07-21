Россия будет ожидать «официальных вердиктов», если Азербайджан решит подать против нее международный иск по делу о крушении самолета AZAL. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что идут следственные действия, идут разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном переживают сложный период, но в Кремле надеются, что он пройдет.

«Прочная основа действительно есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов, мы надеемся, что он пройдет», — заявил Песков.

Россия считает, что двустороннее сотрудничество приносит взаимную выгоду, но важно, чтобы в Азербайджане «уважали русских», подчеркнул Песков.

Он отметил, что в России живет «очень большая азербайджанская диаспора» и «практически все» ее представители ― законопослушные граждане, которые пользуются «заслуженным уважением».

«Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — заключил пресс-секретарь президента.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о подготовке международного иска против России по делу о крушении самолета AZAL при заходе на посадку в казахстанском Актау в декабре 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли. По словам Алиева, азербайджанская сторона «знает, что произошло», и «может это доказать».

Изначально летевший из Баку самолет должен был приземлиться в Грозном. Росавиация после катастрофы приводила предварительные данные о том, что пилот решил уйти на запасной аэродром «после столкновения с птицами» и «из-за возникшей нештатной ситуации на борту».

В пресс-службе аэропорта Грозного заявили, что рейс был перенаправлен сначала в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана.

Телеграм-канал Baza обнародовал версию, что самолет AZAL мог изменить курс «из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню». Росавиация через два дня после катастрофы признала, что перед падением самолета AZAL Грозный атаковали дроны, в связи с чем вводился план «Ковер».

В Кремле заявляли, что, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, системы ПВО отражали атаку беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ. Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Президент Азербайджана после крушения заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы» и получил повреждения «вследствие обстрела с земли». Он потребовал от России признать вину за крушение самолета и выплатить компенсации.

Из предварительного отчета Казахстана о крушении, опубликованного в феврале, следует, что при подлете самолета к Грозному с небольшой паузой были зафиксированы два удара. После этого сработала сигнализация отключения автопилота и началась разгерметизация кабины.

Комиссия также обнаружила «множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы» в разных частях воздушного судна, что указывает на возможное «проникновение внешних объектов» в его конструкцию. В Росавиации заявили, что отчет не содержит выводы о причинах произошедшего.