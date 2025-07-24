Реакция на призыв азербайджанского лидера Ильхама Алиева к Украине «не соглашаться на оккупацию» была дана по линии администрации президента России. Об этом заявила 24 июля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Кто бы подобное ни заявлял в контексте принципиальных для нас вопросов, соответствующая реакция была дана по линии администрации президента. Думаю, вы ее видели», — сказала дипломат (цитата по РИА Новости).

Захарова отметила, что ее удивило присутствие украинского журналиста Дмитрия Гордона* на форуме, где Алиев ответил на вопрос об Украине, передает ТАСС. «Вы заметьте, появление этого экстремиста Дмитрия Гордона* всегда как черная метка для тех, кто возлагает на Запад некие надежды. <…> Я думаю, что этого экстремистского кукушонка подбросили не просто так», — сказала она.

Во время брифинга Захарова также заявила, что российско-азербайджанские отношения сейчас проходят «непростой этап», и Россия нацелена на то, чтобы он «не затягивался». «Значимым шагом», который мог бы способствовать примирению сторон, дипломат назвала освобождение россиян, удерживаемых властями Азербайджана.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Шушинском медиафоруме в Ханкенди, что Украина должна «не соглашаться на оккупацию», а также «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности». Кроме того, глава государства сообщил, что азербайджанская сторона готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL в декабре 2024 года. На том же форуме украинская журналистка Елена Курбанова передала азербайджанскому президенту шевроны военных ВСУ, в ответ он сказал ей: «Продолжайте так же».

Российские общественные деятели и военкоры раскритиковали высказывания Алиева. Некоторые из них допустили возможность военного конфликта между Россией и Азербайджаном и призвали к ответным действиям со стороны Москвы. В Кремле, комментируя слова Алиева, заявили, что российско-азербайджанские отношения переживают сложный период, выразив надежду на его завершение. Москва считает важным, чтобы в Азербайджане «уважали русских», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов