Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает азербайджанское информагентство «Азертадж».

«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — говорится в тексте телеграммы.

Путин выразил соболезнования родным и близких погибших в авиакатастрофе во время совещания в Северодвинске. Перед его началом глава государства объявил минуту молчания.

Соболезнования в связи с крушением Ан-24 также выразили председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Беларуси и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян.

Крушение Ан-24 в Амурской области

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Амурской области утром 24 июля. Обломки и горящий фюзеляж воздушного судна были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды. В результате погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа. Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что катастрофа унесла жизни 48 человек. Ранее он говорил, что на борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.

Перед крушением Ан-24 пропал с радаров. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна. По данным ТАСС, самолет был исправен перед вылетом.

По факту крушения Ан-24 возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК). ТАСС со ссылкой на источник назвал одной из версий крушения ошибку экипажа, который «в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку». В СК сообщили, что в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

В связи с крушением Ан-24 в Амурской области введен режим региональной ЧС и объявлен трехдневный траур.