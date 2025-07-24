Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает Кремль. Глава государства объявил минуту молчания во время совещания о стратегии развития подводных сил Военно-Морского Флота в Северодвинске.

«Уважаемые коллеги, прежде чем начать нашу работу, хотел бы сказать… Как вы знаете, сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным, близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал Путин.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Амурской области утром 24 июля. Обломки и горящий фюзеляж воздушного судна были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды. В результате погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа. Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что катастрофа унесла жизни 48 человек. Ранее он говорил, что на борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.

Перед крушением Ан-24 пропал с радаров. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна. По данным ТАСС, самолет был исправен перед вылетом.

По факту крушения Ан-24 возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК). ТАСС со ссылкой на источник назвал одной из версий крушения ошибку экипажа, который «в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку». В СК сообщили, что в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

В связи с крушением Ан-24 в Амурской области введен режим региональной ЧС и объявлен трехдневный траур.