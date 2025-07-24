Пассажирский самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, пропал в Амурской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Вблизи конечной точки не прошел контроль. Связи с ним нет», — говорится в сообщении.

Губернатор Амурской области Василий Орлов позже уточнил, что, по предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

«Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства», — написал он в телеграм-канале.

В амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили РИА Новости, что на поиски пропавшего самолета отправились спасатели.

SHOT пишет, что самолет принадлежит авиакомпании «Ангара», на его поиски направлен вертолет Ми-8. «112» отмечает, что, кроме вертолета, на поиски выдвинулась наземная группа из 12 человек.

«Группировка будет увеличена — спасатели из других городов уже в пути», — отмечает телеграм-канал.

По данным Baza, Ан-24 не смог зайти на посадку с первого раза, ушел на второй круг, и после этого с ним пропала связь.

Mash отмечает, что самолет не прошел контрольную точку в Тынде, где должен был приземлиться, и сейчас находится примерно в 15 километрах от города.