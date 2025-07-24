Ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости рассматривается в качестве версии крушения Ан-24 в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего. Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что упавший Ан-24 был технически исправен перед вылетом.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что среди версий крушения рассматривается также техническая неисправность.

«В районе крушения были сложные метеоусловия: низкая облачность, полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления. Самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг. При заходе на второй круг экипаж мог допустить ошибку или техника могла отказать. Все эти версии рассматриваются», — сказал источник агентства.

В Восточном управлении СК на транспорте на транспорте ТАСС подтвердили, что в качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и «человеческий фактор, нарушения при выполнении полета».

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным на борту воздушного судна находилось 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.

Позже обломки Ан-24 были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды. В МЧС сообщили, что на месте падения был обнаружен горящий фюзеляж самолета. Во время падения Ан-24 произошло его возгорание, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что все находившиеся на борту Ан-24, по предварительным данным, погибли. В Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области подтвердили РИА Новости, что осмотр с воздуха места падения самолета показал, что выживших нет. В то же время там допустили, что их, возможно, обнаружат при наземном осмотре.

Следственный комитет после исчезновения самолета с радаров возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК).