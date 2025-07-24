Обломки пропавшего в Амурской области пассажирского самолета Ан-24 найдены в 15 км от Тынды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Они находятся на склоне горы, уточнил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил на месте падения горящий фюзеляж самолета, сообщает МЧС.

Утром 24 июля Ан-24, на борту которого находилось 49 человек, перестал выходить на связь при заходе на второй круг для посадки в аэропорту Тынды.

Самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. В нескольких километрах от аэропорта Тынды судно не вышло на связь в контрольной точке.

По предварительным данным, на борту находилось 43 пассажира, включая пятерых детей, и шестеро членов экипажа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По данным Shot, самолет вылетел из Благовещенска, где совершал техническую посадку, с двухчасовой задержкой. В аэропорту Тынды была пасмурная погода, и самолет ушел на второй круг, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Примерно в 15 км от Тынды борт не прошел контрольную точку. На подлете к аэропорту Тынды находится много сопок и плотный лесной массив.

Следственный комитет после исчезновения самолета с радаров возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

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