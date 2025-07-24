В Амурской области 24 июля разбился самолет Ан-24, на борту которого находилось более 40 человек. Борт, следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, упал в гористой местности и загорелся. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Из-за сложного рельефа спасатели не могли оперативно добраться до места крушения. Подробности катастрофы — в материале RTVI.

Ан-24 выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. После технической посадки в Благовещенске самолет вылетел в Тынду с двухчасовой задержкой. Изначально сообщалось, что борт не смог приземлиться в аэропорту конечного назначения с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь.

Сначала Ан-24 числился пропавшим, позже его горящие обломки обнаружили с воздуха на склоне горы в 16 км от аэропорта Тынды в сторону поселка Кувыкта. При осмотре места происшествия с вертолета Ми-8 Росавиации живые не обнаружены, сообщал Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

В поисково-спасательных работах было задействовано около 150 специалистов и 21 единица техники. Наземная группировка МЧС добиралась до места крушения несколько часов.

«Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог путь расчищает тяжелая инженерная техника», — рассказали в министерстве.

Из Хабаровска к месту крушения был направлен вертолете Ми-8 со снаряжением и аварийно-спасательными инструментами, из Благовещенска — аэромобильная группа спасателей и психологов.

«Предварительно, выживших нет», — сообщило МЧС после того, как наземная группировка спасателей прибыла на место катастрофы и начала поисковые работы.

Следственный комитет также объявил, что все находившиеся на борту погибли.

Президенту России Владимиру Путину доложили о катастрофе, он будет получать информацию по каналам всех оперативных служб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Амурской области объявлен трехдневный траур.

«Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал губернатор региона Василий Орлов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Андрею Никитину и руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову вылететь к месту катастрофы. Никитин также возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24.

Туда вошли глава Ространснадзора Виктор Гулин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД и Роструда.

В работе комиссии также примет участие председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой, сообщили в пресс-службе организации.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал крушение Ан-24 большой трагедией и пообещал тщательное расследование причин катастрофы.

Версии причин катастрофы

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы, в том числе техническая неисправность и человеческий фактор, сообщил первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Владимир Ануфриев.

Для проверки версии о неисправности в аэропорту вылета проводятся следственные действия и изымаются образцы топлива, которым заправляли Ан-24. Дается оценка операциям по обслуживанию борта, проверка его готовности к вылету.

По словам Ануфриева, будет проведен комплекс следственных действий ― «начиная от завода-изготовителя, авиакомпании, какие документы, какие образом приобретался этот борт, как он эксплуатировался».

Также следствие проверит, как проводилось техобслуживание и замена агрегатов, оценит квалификацию и опыт пилотов.

«Как способствующие факторы будем выяснять, так и непосредственно причину, приведшую к конкретным обстоятельствам», — пояснил Ануфриев.

Пассажиры и экипаж

На борту Ан-24, по предварительным данным, было 48 человек, включая шестерых членов экипажа, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, среди пассажиров было пятеро детей.

Согласно списку, который публикует «Инфо 24», на борту находилось семеро детей в возрасте от одного года до 14 лет.

Одна из пассажирок, Марине Авалян, в последний момент снялась с рейса из-за болезни внучки, рассказала телеканалу «360» дочь женщины Анна. По ее словам, Авалян уже сидела в салоне самолета, ожидая вылета из Благовещенска в Тынду, но рейс задержали, а всех пассажиров выпустили из-за духоты. Авалян предупредила дочь, что рейс задерживается.

«Где-то за полчаса до этого у меня проснулась дочка: с рвотой, живот болит, все болит, плохо ребенку. Я вызвала скорую и пишу маме: „Приезжай“. <…> В общем, сегодня моя дочка спасла мою маму. <…> У нее сразу все прошло, как только мама зашла домой. <…> Сегодня случилось какое-то чудо», — рассказала Анна.

В числе погибших при при крушении Ан-24 оказались пятеро сотрудников РЖД, сообщили в компании. Двое из них летели в служебную командировку, один ― в отпуск с семьей, еще двое возвращались в Тынду из отпуска. РЖД окажет семьям погибших материальную помощь.

Шестеро членов экипажа Ан-24 были жителями Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Командиром судна был 61-летний Вячеслав Логвинов, выпускник военного института Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе (Казахстан), пишет Mash. Вторым пилотом ― 37-летний Кирилл Плаксин, сообщает телеграм-канал «112».

По данным канала и RT, в отношении Плаксина был составлен административный протокол в связи с отказом от медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ.

Судебное заседание должно было пройти вечером 24 июля, следует из карточки на сайте Октябрьского районного суда Иркутска.

Адвокат Плаксина заявил RT, что дело было заведено ошибочно, а его подзащитный «ничего не употреблял». Раскрывать подробности он отказался, сославшись на адвокатскую тайну.

Разбившийся рейс Ан-24 также обслуживали бортпроводница Анастасия Бессмертная, бортмеханик Владимир Вохминцев, инженеры техслужбы Виталий Колтунов и Алексей Лысенко.

Брат Лысенко рассказал «Комсомольской правде», что самолет якобы уже прилетел с неисправностью.

«Я сейчас списался со сменщиками, кто там работал, по их информации подтвердилось, что брат был на этом рейсе. Информация, которую я узнал такая: они сказали, что этот борт уже прилетел с какой-то неисправностью в техническом плане. Они как-то это решали. Потом по поводу погоды добро не давали, задержка была. Спустя два часа они вылетели», — сказал собеседник газеты.

Девушка Лысенко в свою очередь сообщила, что Алексей писал ей о неисправности «другого самолета, не его». «Про свой ничего не сказал, все было как обычно», — отметила она.

Пассажиры рейса были застрахованы по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами, сообщила пресс-служба компании «Согаз». Выплаты составят 2,025 млн рублей за каждого погибшего.

В каком состоянии был самолет

Разбившийся Ан-24 эксплуатировался почти 50 лет ― с 1976 года, следует из данных портала Russiaplanes.

До 1993 года самолет использовался «Аэрофлотом», позже находился на балансе «Нижегородских авиалиний» и «Ижавиа», сдавался в лизинг камбоджийской чартерной компании Kampuchea Airlines, перевозчикам «Пионер» и «РусЛайн».

В парке авиакомпании «Ангара» Ан-24 появился в июле 2021 года. Тогда же в действие вступил последний сертификат летной годности судна, выданный до января 2036 года. Ространснадзор проверял «Ангару» в июле, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

За последний год различные органы провели 12 внеплановых проверок компании, нарушений выявлено не было. По предварительным данным, Ан-24 перед вылетом был технически исправен, заявили источники ТАСС и РИА Новости в оперативных службах.

Технических замечаний к самолету до катастрофы не было, он летал каждый день, рассказал RT председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов. По его словам, из Хабаровска в Благовещенск Ан-24 долетел «без проблем».

Смирнов предположил, что посадке в Тынде помешала плохая погода.

«Уход на второй круг может осуществляться по разным причинам… В данной ситуации там была погода. Очевидно, что-то с видимостью произошло. То ли туман, то ли ливневый дождь, который ухудшил видимость», — сказал эксперт.

Источник «Звезды» в СК на транспорте со своей стороны утверждает, что самолет не уходил на второй круг, а просто стал снижаться для посадки и пропал с радаров. По его словам, это выяснилось после повторной проверки.

По данным источника RT, экипаж самолета не подавал сигнал бедствия, аварийный маяк тоже не срабатывал.

Одна из пассажирок, летавшая из Благовещенска в Тынду год назад на таком же самолете, в разговоре с RT назвала судно «металлическим ящиком с креслами внутри».

«Назвать это самолетом нельзя. <…> Во время полета было ощущение, что пилот еле держит самолет на высоте, потому что были какие-то непонятные периодические провалы и потом подъемы. Но не такие, как в воздушную яму, а его прямо тянуло как будто вниз, и бедолага-пилот из последних сил удерживал его на нужном уровне».

По словам женщины, при посадке самолет скакал по полосе «как горный козел» и его «кидало из стороны в сторону».

Телеграм-канал Baza опубликовал скриншоты нескольких негативных отзывов пассажиров, летавших на Ан-24 «Ангары».

«Уважаемая авиакомпания! Огромная просьба, сделайте что-то с самолетом Ан-24. Уберите его, мягко говоря. Ну ужасный самолет, неизвестно каких времен. Невозможно на нем лететь. <…> Летишь и молишься», — говорится в одном из отзывов.

В ответ на жалобу другого пассажира, который отметил, что самолету «без малого 50 лет», и высказался в пользу поездок по железной дороге, в «Ангаре» заявили, что срок службы Ан-24 продлен до 60 лет и его можно «продолжать безопасно эксплуатировать» до 2036 года.

«Получил незабываемые впечатления от полета на ржавом, подгоревшем, 60-летнем корыте. Призываю всех перед покупкой билетов в этой конторе посмотреть фото и 10 раз подумать, может это спасет вас от авиакатастрофы», — предупреждает автор еще одного отзыва.

«Напомнило поездку в старой ржавой ГАЗели по плохой дороге. <…> О безопасности пассажиров, по крайней мере, на этом рейсе, ничего не слышали. Малейшая воздушная яма, и ручная кладь летит на головы пассажиров», — пишет еще один пассажир.

У «Ангары» были проблемы с техобслуживанием, пишут «Известия» со ссылкой на документы Росавиации. Компания не соблюдала технологии при проведении ТО и не выполняла в установленном порядке директивы летной годности, утверждает газета.

Кроме того, техобслуживание проводил персонал без соответствующей квалификации. Несмотря на выявленные нарушения, самолеты «Ангары» допускались к полетам.

На 24 июля было назначено совещание по вопросу принятия дополнительных мер для устранения нарушений. Авиакомпания должна была представить план и доклад о причинах и принимаемых мерах. Источник «Известий» утверждает, что у «Ангары» планировали отозвать сертификат организации по техобслуживанию самолетов.

В офисе «Ангары» после катастрофы изымают документы, сообщает «112» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Саламатова.