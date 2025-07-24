На месте крушения Ан-24 в Амурской области, «предварительно, выживших нет», сообщили в пресс-службе МЧС России. Гибель всех пассажиров и членов экипажа также подтвердили губернатор региона Василий Орлов и Следственный комитет (СК).

«С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Спасатели дошли до места крушения», — написал Орлов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что катастрофа унесла жизни 48 человек. До этого Орлов говорил, что на борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа.

В СК также сообщили, что «все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли». В ведомстве добавили, что на место происшествия направлены «опытные криминалисты и эксперты».

Как сообщили в МЧС, наземная группировка спасателей обследует место крушения Ан-24 и проводит поисковые работы.

«Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог путь расчищает тяжелая инженерная техника», — говорится в сообщении.

Кроме того, к месту ЧП на вертолете Ми-8 вылетели спасатели из Хабаровска. Из Благовещенска выдвинулась группировка из 40 спасателей, включая психологов. Всего привлечены 149 специалистов и 21 единица техники.

Крушение Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна.

Позже обломки Ан-24 были найдены на склоне горы в 15 км от Тынды. В МЧС сообщили, что на месте падения был обнаружен горящий фюзеляж самолета. Во время падения Ан-24 произошло его возгорание, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

После крушения Ан-24 в Амурской области ввели режим региональной ЧС «для мобилизации всех сил и средств», а также организовали оперативный штаб, сообщил Орлов. Кроме того, в связи с катастрофой губернатор объявил трехдневный траур — 25, 26 и 27 июля в регионе будут приспущены флаги.

По факту крушения Ан-24 возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК). По данным ТАСС, самолет был исправен перед вылетом. Агентство со ссылкой на источник назвало одной из версий крушения ошибку экипажа, который «в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку». В СК сообщили, что в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-24 в Приамурье. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.

Семьям жертв крушения Ан-24 окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации, сообщили в правительстве России. «Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.