Власти России должны «проинвентаризировать всю сферу отношений» с Азербайджаном, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Нет нужды отменять прежде достигнутые договоренности, включая даже те, которые комплиментарно описывают наши взаимоотношения с Азербайджаном. Надо просто сделать вывод об актуальности этих обсуждений на сегодняшний день», — сказал депутат.

По словам Затулина, нужно «перестать морочить голову себе и людям», не строя иллюзий относительно «стратегического партнерства и союзнических отношений с Азербайджаном», а также по поводу будущего российско-армянских отношений при действующем премьере Армении Николе Пашиняне.

«Мы должны сделать этот вывод. И, соответственно, все те, кто к этому причастны, должны исходить из нового видения обстановки, а не благодушного и исключительно завязанного на то, что лучше нам не влезать и не вмешиваться, потому что мы сегодня заняты в другом направлении», — подчеркнул зампред думского комитета по делам СНГ.

Подход, предусматривающий пересмотр отношений Москвы и Баку, более актуален, чем их публичный разрыв, уверен Затулин. В то же время парламентарий не исключил, что в случае дальнейшего обострения отношений может возникнуть необходимость введения визового режима между странами.

Россия должна использовать сохраняющиеся факторы своего влияния на Кавказе, но важно также сделать «главный вывод» о том, что происходит в регионе и «перед какой угрозой мы стоим», считает Затулин.

«Мы стоим перед угрозой утраты всякого влияния к югу от Северного Кавказа, что неизбежно затем может сказаться и на наших внутренних обстоятельствах. Когда процесс переваривания российского влияния закончится, то неизбежно те, кто этим занимаются с участием заинтересованных сторон внерегиональных сил, таких как, скажем, Великобритания, Франция или Соединенные Штаты, займутся нашими собственными делами на Кавказе, в Поволжье и так далее», — рассуждает депутат.

Затулин также перечислил несколько проблемных точек в отношениях Москвы и Баку:

«Гораздо актуальнее было бы на сегодняшний день разобраться, во-первых, с тем, что касается судьбы наших граждан, несправедливо задержанных в Азербайджане, выступить публично за то, чтобы все военнопленные, а также задержанные в ходе операции в 2023 году Азербайджана в Карабахе руководители Нагорного Карабаха были освобождены».

Кроме того, нужно внимательно следить за событиями вокруг переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию, включая судьбу Зангезурского коридора, указал собеседник RTVI.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина должна «не соглашаться на оккупацию», а также «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности». Кроме того, глава государства сообщил, что азербайджанская сторона готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL в декабре 2024 года.

Российские общественные деятели и военкоры раскритиковали высказывания Алиева. Некоторые из них допустили возможность военного конфликта между Россией и Азербайджаном и призвали к ответным действиям со стороны Москвы. В Кремле заявили, что российско-азербайджанские отношения переживают непростой период, выразив надежду на его завершение.