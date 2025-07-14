Слова американского посла в Турции Тома Бэррэка о том, что США готовы взять Зангезурский коридор в аренду на 100 лет, чтобы помочь сдвинуть переговоры между Арменией и Азербайджаном, могут оказаться не блефом, а реальным планом. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

О чем заявил американский посол

Как пишет Middle East Eye, Бэррэк 11 июля во время выступления перед журналистами сообщил, что переговоры между Ереваном и Баку зашли в тупик. Он отметил, что обе республики «спорят из-за 32 км дороги», и США готовы взять Зангезурский коридор в аренду на 100 лет, чтобы помочь Азербайджану и Армении урегулировать свои вопросы.

Зангезурский коридор — это находящийся на стадии проекта транспортный маршрут между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией, его эксклавом. Часть пути должна пройти по Сюникской области Армении. Баку настаивал на «коридорной логике» проезда по нему без пограничного и таможенного контроля армянской стороной, Армения выступила против.

«Это продолжается уже десять лет — [спор из-за] 32 км дороги. Поэтому вот что может произойти — Америка вмешивается и говорит: “Хорошо, мы возьмем это на себя. Дайте нам 32 кма дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете пользоваться ею”», — заявил Бэррэк.

Слова посла, отмечается в статье, стали «первым официальным подтверждением того, что администрация Трампа предложила управлять коридором через частного американского коммерческого оператора, который выступил бы нейтральным гарантом» между двумя республиками.

Middle East Eye пишет, что Турция «тайно» призывает Баку подписать мирное соглашение, пользуясь тем, что Иран, у которого есть свои интересы, связанные с Зангезурским коридором, ослаблен после завершения конфликта с Израилем.

Кроме того, именно Анкара, как уточняет источник издания, изначально предложила идею о частной компании, одобренной как Арменией, так и Азербайджаном, для управления коридором.

«Однако армянская сторона потребовала, чтобы компания также работала на нахичеванской стороне коридора, что было неприемлемо для Баку», — сказал источник.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что конфликт Армении и Азербайджана, «похоже, близится к успешному завершению».

«Сказал то, о чем договариваются»

Затулин заявил RTVI, что за словами американского посла «стоит согласие руководства сегодняшней Армении и Азербайджана на такой вариант».

«Думаю, что это вполне реальная перспектива. И даже думаю, что все последние обострения в российско-армянских и еще в российско-азербайджанских отношениях как раз связаны с тем, что со стороны Азербайджана, со стороны Армении искусственно нагнеталась напряженность для того, чтобы не спрашивать Москву по поводу Зангезурского коридора», — сказал депутат.

Раньше, напомнил Затулин, речь шла о том, что в случае создания такого коридора контролировать его будут российские войска или представители России. Сейчас, как считает парламентарий, «никто об этом ни в Армении, ни в Азербайджане не беспокоится».