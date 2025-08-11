Азербайджан, вероятно, уже поставляет оружие Украине «через посредников», но Киеву это не особо помогает. Так первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал RTVI сообщение азербайджанских СМИ о том, что официальный Баку может начать передавать оружие ВСУ.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский и азербайджанский лидер Ильхам Алиев осудили «целенаправленные удары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR <…>, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину». Издание Caliber.Az со ссылкой на источники сообщило, что если подобного рода атаки на находящиеся на украинской территории энергообъекты Азербайджана продолжатся, то официальный Баку «начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале».

«По определенным данным, они поставки эти уже осуществляли — снарядов и другого — через посредников, то есть Азербайджан себя в этом отношении не ограничивал всерьез. Угрозы Азербайджана поставлять оружие Украине… ну, пускай попробуют. Оружие Украине поставляют гораздо более вооруженные страны, и тем не менее Украине это ничем в сегодняшней ситуации не помогает. Так что угрозы Азербайджана на нас, я думаю, вряд ли подействуют», — сказал Затулин.

Депутат добавил, что поставки оружия и любая поддержка Украины, которая способствует продолжению боевых действий, будут рассматриваться российской армией как военные цели.

Что касается тема нанесения авиаударов по азербайджанским энергетическим объектам на Украине, то она «конечно, была брошена самим Зеленским», подчеркнул собеседник RTVI. Затулин уточнил, что Алиев в этой ситуации «охотно пошел навстречу и присоединился к осуждению [России]».

«Хотя мы могли бы поставить вопрос в иной плоскости, спросить: до каких пор Азербайджан, который все же поддерживает некие отношения дружественные с Россией, будет снабжать Украину стратегическим сырьем, которое необходимо ей для продолжения военных действий? Мы этот вопрос никогда не задавали, а зря. Не задавали, потому что как бы как добрые друзья закрывали глаза на шалости Азербайджана и не только связанные с поставкой энергоносителей», — добавил парламентарий.

В начале июля помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что республика не поставляет никаких военных компонентов Украине и «держится на безопасном расстоянии» от этого. Он уточнил, что Баку предоставляет Украине только гуманитарную помощь и «некоторое необходимое оборудование», в частности электрогенераторы.

6 августа Минэнерго Украины заявило, что в Одесской области подверглась удару компрессорная станция, через которую проходит маршрут, соединяющий греческие СПГ-терминалы с украинскими газохранилищами через трансбалканский коридор. По этому газопроводу поставлялись газ из США и тестовые объемы азербайджанского газа, добавили в ведомстве.

8 августа украинские СМИ, сославшись на источники, заявили о ночной атаке беспилотников на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области. В результате возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива, утверждалось в публикациях.

Минобороны России не комментировало эти заявления. Ведомство и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.

11 августа Алиев подписал распоряжение о выделении 2 млн долларов на закупку гумпомощи Украине. Деньги потратят на произведенное в Азербайджане электрическое оборудование.