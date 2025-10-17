Венгрия готовится принять историческое событие — саммит с участием президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Встреча может состояться в Будапеште в ближайшие недели. Как сообщает Reuters, страна уже пообещала обеспечить въезд и выезд Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что организация встречи идет «во весь пар», и подчеркнул, что Венгрия — «единственное место в Европе», где подобный саммит возможен.

Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года в Венгрии.

Он является лидером правящей партии Fidesz, и занимает пост премьер-министра Венгрии с 2010 года (а также ранее с 1998 по 2002 год).

Орбан известен своей концепцией «нелиберальной демократии», акцентом на национальный суверенитет и дистанцирование от части европейских институций.

Критики обвиняют его в постепенном сокращении свободы медиа, усилении контроля власти и изменении конституции в пользу исполнительной власти.

За годы правления Орбан сформировал имидж лидера, который балансирует между Западом и Россией, периодически критикуя ЕС и выступая за «европейский суверенитет» Венгрии.

Почему Орбан организует саммит?

1. Дипломатический кредит

Орбан пытается позиционировать Венгрию как посредника в кризисе — страну, способную «сблизить стороны», независимо от давления ЕС и США. Он уже заявил, что Венгрия — «единственное место в Европе» для такой встречи.

2. Политические дивиденды

Организация встречи с Путиным и Трампом дает Орбану шанс выступить на уровне глобальной дипломатии, усилив свой статус в глазах электората. Это особенно актуально перед выборами и в условиях критики со стороны ЕС.

3. Энергетика и внешняя политика

Венгрия исторически сильно зависит от российских энергоресурсов. Организация саммита может быть способом продемонстрировать независимость внешней политики и укрепить энергетические интересы.

4. Контроверсия и символика

Факт, что Венгрия готова впустить Путина, несмотря на ордер МУС, сигнализирует об отказе от обязательств перед международными институтами в угоду национальному курсу.