Полет президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом будет осуществляться в особом порядке — по согласованию Росавиации и спецслужбы МИД РФ, в сопровождении кортежа истребителей. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заслуженного военного летчика, генерал-майора авиации Владимира Попова.

Эксперт выразил уверенность в том, что перелет Путина в Венгрию будет осуществляться с теми же мерами безопасности, как и его визит в ОАЭ, куда борт №1 «на всем протяжении полета сопровождали наши истребители». Над Средиземноморьем, по словам генерала, кортеж борт российского лидера составят самолеты с авиабазы Хмеймим в Сирии — два или даже четыре.

Какими тремя маршрутами Путин может полететь в Венгрию

Один из вариантов маршрута до Венгрии, самый «удобный и апробированный», пролегает через Беларусь, Польшу и Словакию, но Варшава может «вставлять палки в колеса», предупредил Попов. В этом случае, по его словам, можно «пройти южным маршрутом — через Черное море выйти на сочетание границ Болгарии, Румынии», пояснил собеседник «МК».

Такой путь короче и более удобный с точки зрения согласования, поскольку Румыния «не так критично относится к украинским событиям, и влияние США на нее сильнее», считает генерал. По его словам, существует и «еще более нейтральный» третий вариант маршрута — над черноморскими проливами, по согласованию с Турцией.

«Придерживаясь морских маршрутов, можем уйти в Средиземное море, огибая и Грецию, и как бы с запада уже, через Балканы, Австрию, зайти в Венгрию. Такой маршрут тоже может быть построен. Он, конечно, длинный, но и более спокойный», — считает Попов.

Сейчас, пояснил генерал, Россия направит главам государств, в воздушном пространстве которых может пройти маршрут полета, специальные телеграммы по этому поводу. По ответам на эти запросы Москва будет судить, какие препятствия могут возникнуть, и строить планы исходя из поступающих данных.

Как будет обеспечена безопасность полета

Если власти какой-либо страны дадут согласие пропустить самолет Путина над своей территорией, тем самым они возьмут на себя обязательство обеспечить его безопасность на время пролета, пояснил Попов. В пример он привел случаи, когда такие гарантии осуществляла сама Россия: воздушный коридор для международной делегации перекрывали до ее появления и на 10-15 минут после пролета, а остальные самолеты «отодвигали» на 50-100 км в стороны.

«Делалось все, чтобы никого не было — ни по бокам, ни сверху, ни снизу. Образно говоря, организовывали трубу, в которой никого нет», — рассказал генерал.

По его словам, у России есть собственные истребители для сопровождения борта №1, и если в кортеж войдут самолеты других стран (например, американских ВВС), это будет дипломатическим проявлением высшей степени уважения и признательности — не для контроля, а в качестве «почетного караула».

«Если это делается по доброй воле со стороны принимающего государства, то считается шиком. Если будет утвержден первый маршрут, с нашей стороны пойдут четыре истребителя сопровождения Су-30СМ или Су-35 и поляки поднимут еще свои самолеты для прохождения рядом, то это будет знаком уважения с их стороны», — объяснил эксперт.

Несмотря на недружественный настрой Польши, она все равно может пойти навстречу и поднять «почетный караул» в честь российского президента — в первую очередь под давлением американской стороны, убежден Попов. По его словам, в преддверии встречи с Путиным Трамп «поставит на уши все натовские государства», поскольку ради собственного престижа хочет, чтобы все прошло безупречно.

«Поэтому представители европейских государств будут щелкать каблуками и стоять навытяжку, пока не пролетит наш борт. Даже на земле будут стоять час до появления борта и еще час после, не говоря уже о небе…» — выразил уверенность генерал.

Напомним, о переговорах в Будапеште для обсуждения урегулирования украинского конфликта Путин с Трампом договорились в ходе недавней телефонной беседы, которая состоялась как раз в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский летел в Вашингтон на встречу с американским коллегой.

Венгрия уже заявила о готовности принять эти переговоры на высшем уровне. Ее премьер Виктор Орбан подчеркнул, что всегда настаивал на дипломатическом урегулировании конфликта, и приветствовал российско-американский саммит.

На встрече с Зеленским после разговора с Путиным Трамп дал понять, что США сейчас не готовы передать Украине ракеты Tomahawk для нанесения ударов вглубь российской территории, поскольку такие атаки приводят к эскалации конфликта. Американские СМИ пишут, что беседа украинского и американского лидеров вышла «откровенной и местами неудобной».