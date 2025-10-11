Европейский союз обвинил власти Таджикистана в невыполнении обязательств страны по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS).

В документе указано, что российский лидер посетил Таджикистан, который является участником Римского статута МУС, и при этом не был подвергнут аресту в соответствии с ордером, выданным в 2023 году. Также EEAS выразил поддержку расследованиям, которые Международный уголовный суд проводит по поводу событий на Украине, и призвал все государства к сотрудничеству в этом направлении.

«Европейский союз выражает свою решительную поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за все преступления по международному праву, нарушения прав человека и злоупотребления», совершенные в ходе боевых действий на Украине, говорится в заявлении ведомства.

МУС в Гааге — единственный постоянный международный суд уголовной юстиции. С 2002 года он расследует «серьезные нарушения» Женевских конвенций на основании Римского статута от 1998 года, ратифицированного 123 странами (в их число не входят Россия, США и Китай). За время своего существования этот суд инициировал более 10 расследований, включая дела в отношении властей Венесуэлы, Нигерии и Гвинеи. У военных преступлений нет срока давности. При этом власти отдельных стран могут игнорировать требования МУС.

Ордеры на арест президента России и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой МУС выдал весной 2023 года, объявив о том, что подозревает их в незаконной депортации детей с территории Украины. После этого московский суд заочно арестовал зампреда самого гаагского суда, а минувшей зимой президент США Дональд Трамп ввел санкции против прокурора, выписавшего ордер. Власти ряда стран заверили, что Путин может посещать их без риска исполнения требований МУС.