Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя заочно арестовал заместителя председателя Международного уголовного суда в Гааге Рейн Алапини-Гансу, сообщил телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции. Сотрудницу МУС, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина, обвиняют в незаконном задержании и заключении под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ).

В постановлении суда говорится, что срок ареста для Алапини-Гансу установлен на два месяца. Он начнет отсчитываться с момента ее гипотетического задержания на российской территории. Вмененная зампреду МУС статья — о заведомо незаконном заключении или содержании под стражей — предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок.

Ордер на арест Путина: что говорят в России и мире

На сайте МУС говорится, что Алапини-Гансу является вторым вице-председателем суда, а срок ее полномочий закончится в 2027 году. Она представляет Бенин и занимает пост судьи с марта 2018 года, а до этого 12 лет проработала в Африканской комиссии по правам человека и народов (ACHPR) — сначала председателем, а потом специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников в Африке.

Также Алапини-Гансу входила в состав нескольких комиссий ООН по расследованию нарушений прав человека и возглавляла совместную рабочую группу по специальным процедурам ООН и Африканской комиссии по правам человека и народов. В 2011 году она была назначена судьей Постоянной палаты третейского суда.

Алапини-Гансу была профессором в Университете Абомей-Калави в Бенине, имеет аспирантскую степень (DEA) от университетов Маастрихта (Нидерланды), Ломе (Того) и Бутана, а также степень по общему праву от Университета Лиона (Франция) и степень магистра по торговому праву и судебной карьере от Национального университета Бенина. Кроме того, у нее есть несколько дипломов в области международного права прав человека в Африканском институте прав человека в Банжуле, Институте прав человека Рене Кассена в Страсбурге и Международной организации по праву развития (IDLO) в Риме.

Напомним, в марте 2024 года МУС под председательством Томоко Аканэ выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по защите прав детей Марии Львовой-Беловой.

Алапини-Гансу является заместителем председателя МУС в Гааге Томоко Аканэ, который выдал ордер. 17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что это решение не имеет юридической силы и является ничтожным.

Два дня назад, 11 ноября, Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) Хайкеля Бен Махфуда, который выдал ордеры на арест бывшего министра обороны, секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.