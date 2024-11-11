Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) Хайкеля Бен Махфуда, который выдал ордеры на арест бывшего министра обороны, секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом пишут «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным информагентств, судью МУС заочно обвинили по статье о незаконном заключении под стражу (ч. 2 ст. 301 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Мера пресечения начнет исчисляться с момента задержания Бен Махфуда на территории России. Кроме того, Бен Махфуд объявлен в международный розыск.

Тунисский юрист Хайкель Бен Махфуд получил пост судьи МУС в марте 2024 года.

В июне текущего года вторая Палата досудебного производства МУС выдала ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Как отметили в МУС, ордера выданы «в контексте ситуации на Украине в связи с предполагаемыми международными преступлениями, совершенными в период как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года».

По информации госагентств, Бен Махфуд был одним из числа судей, выдавших ордера на арест российских граждан. Вместе с ним соответствующее решение приняли судьи Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, связав это с «незаконной депортацией» детей с территории Украины.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о привлечении невиновного к ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ) в отношении судей МУС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталы, а также прокурора Карима Ахмада Хана. Позже их также объявили в международный розыск.

Россия не признает юрисдикцию МУС. Комментируя ордер на арест главы государства, в Кремле говорили, что считают «возмутительной и неприемлемой саму постановку вопроса». В свете выдачи ордеров на арест Шойгу и Герасимова в Совбезе России заявили, что это решение МУС ничтожно и является «сотрясанием воздуха».