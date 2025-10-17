Венгрия должна исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, пишет новостной портал Tixio со ссылкой на представителя МИД Германии. Российский лидер может посетить Будапешт в ближайшие недели, в венгерской столице запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Представитель МИД ФРГ напомнил, что в апреле 2025 года Венгрия объявила о решении выйти из МУС, отметив, что срок, отведенный для завершения этой процедуры — 12 месяцев — еще не истек. В связи с этим Будапешт по-прежнему обязан исполнять обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС), заявил немецкий чиновник.

В МИД Германии указали, что возможны исключения из этого правила, но при любом варианте Будапешт должен обратиться в МУС, поскольку страны не могут в одностороннем порядке толковать Римский статут.

Юрист-международник Тамаш Латтманн в разговоре с Euronews заявил, что Венгрия «теоретически» находится под юрисдикцией Римского статута еще две недели.

Венгрия ратифицировала Римский статут в 2001 году. Весной 2025-го венгерский парламент одобрил выход страны из договора. Ордеры на арест президента России и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой МУС выдал весной 2023 года, объявив о том, что подозревает их в незаконной депортации детей с территории Украины. Москва, не подписавшая статут, назвала решение юридически ничтожным. В 2024 году суд в Москве заочно арестовал зампреда МУС, а минувшей зимой Трамп ввел санкции против прокурора, выписавшего ордер на Путина. Власти некоторых стран заверили, что Путин может посещать их без риска исполнения требований МУС.

Санкции не запрещают Путину въезд в ЕС

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, комментируя возможную встречу президентов России и США в Будапеште, заявила, что европейские санкции, введенные против Путина, не предусматривают запрета на его въезд в ЕС. Она уточнила, что российский лидер и глава МИД России Сергей Лавров включены только в санкционные списки, которые предписывают заморозку активов.

«Встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические варианты, но запретов на въезд как таковых нет», — сказала Хиппер.

Хиппер добавила, что в случае с ордером МУС на арест Путина существуют «потенциальные исключения, которые могут предоставить государства-члены, но такие исключения должны выдаваться государствами-членами в индивидуальном порядке».

Венгрия как член ЕС присоединилась к санкциям против России, которые запрещают полеты российских самолетов над территорией союза.

В Венгрии обещают Путину «беспрепятственный въезд»

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Путину будет обеспечен «беспрепятственный въезд» в Будапешт, пишет The Guardian.

«Разумеется, мы здесь, в Будапеште, готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия — самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к саммиту лидеров России и США «идет полным ходом». По его словам, Будапешт — «единственное место в Европе, где Трамп и Путин могут провести встречу», поскольку венгерская сторона на протяжении трех лет «открыто и громко выступает за мир».

17 октября Орбан созвонился с Путиным, в ходе которой премьер Венгрии выразил готовность «обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита», сообщил Кремль.

Что заявил Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока непонятно, какой логистики будет придерживаться Путин при перелете из России в Венгрию, если встреча с американским лидером состоится в этой стране.

«Пока, конечно, это непонятно. Пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что организацией встречи занимаются глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. 17 октября они по инициативе Венгрии обсудили по телефону подготовку к саммиту и «условились о продолжении плотного взаимодействия», сообщили в российском МИДе. Ожидается, что на следующей неделе Лавров и Рубио проведут встречу, на которой договорятся о ее деталях.

Выбор Венгрии в качестве места проведения встречи президентов России и США обусловлен тем, что она «как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», заявил Песков. «Это вызывает уважение», — отметил он.