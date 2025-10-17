Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие две недели или чуть позже, есть общее понимание, что «ничего не нужно откладывать в долгий ящик». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел [России Сергей] Лавров и госсекретарь [США Марко] Рубио — сначала созвонятся и встретятся они», — пояснил представитель Кремля (цитата по аудиозаписи, опубликованной ТАСС).

По его словам, главы внешнеполитических ведомств начнут обсуждать все вопросы, которых «много». Среди прочего нужно определить переговорные команды, сказал Песков.

«Поэтому все будет поэтапно. Но, конечно же, воля президентов есть, она зафиксирована, и об этом шла речь в ходе вчерашнего телефонного разговора [глав двух государств]. Она [встреча] действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже… Это общее понимание, что ничего не нужно откладывать в долгий ящик», — подтвердил он.

Говоря о Венгрии, которая станет местом саммита, пресс-секретарь отметил, что это было обоюдное решение Москвы и Вашингтона. Сам телефонный разговор был инициирован российской стороной «по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток», уточнил он.

«Президент Путин первым делом имел в виду поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется», — ответил Песков на вопрос о том, почему звонок был предложен именно сейчас. Что касается деталей телефонной беседы, то они «должны остаться за пределами СМИ», — заявил представитель Кремля.

Песков не стал комментировать предположения журналистов о том, что Трамп после разговора с Путиным смягчил риторику, заявив, в частности, что дальнобойные ракеты «Томагавк» (Tomahawk), которых просит президент Украины Владимир Зеленский, нужны самим США. Вопрос о том, снизилась ли вероятность поставок «Томагавков» Киеву, пресс-секретарь переадресовал самим американцам. «Но то, что позиция российской стороны предельно ясно была изложена президентом Путиным, это не должно вызывать сомнений», — подытожил Песков.