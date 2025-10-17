Чтобы попасть на Аляску к Дональду Трампу, борт Владимира Путина просто перелетел через Берингов пролив, что в Кремле назвали «вполне логичным» путем. С Будапештом, где ожидается второй в этом году саммит глав США и России, все не так очевидно. Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что маршрут полета в Венгрию «пока, конечно же, непонятен». Эксперты RTVI предположили, как именно российский президент может добраться до венгерской столицы с учетом санкций, ордера МУС и вопросов безопасности.

Безопасно ли лететь

При любом раскладе борту президента России не удастся избежать захода в воздушное пространство ЕС и НАТО, где состоит и сама Венгрия.

«Многие задаются вопросом, а как президент Путин будет добираться до Будапешта, ведь Венгрия по сути находится в центре Европы, не имеет выхода к морю, окружена странами ЕС, которые включены в список «недружественных государств» по отношению к России, и контакты с ними либо совсем заморожены, либо находятся на очень низком уровне», — напомнил RTVI юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

При этом, по мнению эксперта, «никакой угрозы для пролета самолета президента России над воздушным пространством Европейского союза сейчас нет».

«И в прошлом я не помню каких-либо инцидентов с самолетами первых лиц европейских государств, да и не только европейских. Есть сложившиеся традиции, правила и нормы, в том числе Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации. — Прим.RTVI). При всех сложностях в отношениях никто не прибегает к тому, чтобы каким-то образом создавать угрозы для руководителей государств», — отметил Топорнин.

Как полагает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, пока нет смысла рассуждать о том, как построить маршрут Путина из Москвы в Будапешт, но переговоров с Брюсселем в любом случае не избежать.

«Маршрут полета в любом случае должен пройти над несколькими странами ЕС и НАТО. А это значит, что, как бы он ни пролегал, все согласования будут проходить с Брюсселем, так как именно там располагаются штаб-квартиры обеих организаций», — сказал Роман Гусаров RTVI.

Маршрут 1: через Польшу

Прямой и наиболее короткий маршрут: Россия — Беларусь — Польша — Словакия — Венгрия

С одной стороны, этот маршрут кажется и самым невероятным. Проблем с разрешением на пролет от словацкого премьера Роберта Фицо (не говоря уже о белорусском президенте Александре Лукашенко), очевидно, не возникло бы. Но сразу же зазвучали сомнения, что польские власти дадут «зеленый свет» на пролет российского борта номер один.

Тем более что дипломатические и политические контакты России и Польши полностью заморожены, а недавно произошел еще и серьезный инцидент с дронами, в котором Варшава обвинила Москву. Не говоря уже том, что самолету пришлось бы лететь в воздушном пространстве страны, граничащей с западной Украиной.

Впрочем, Николай Топорнин полагает, что этот вариант как раз мог бы стать «самым идеальным».

«Многие считают, что неким волнительным моментом является пролет над территорией Польши с учетом того, что отношения между двумя странами совсем плохие и характеризуются отсутствием какого-либо позитивного сотрудничества. Но давайте не будем забывать, что Польша — страна ЕС, ее премьер Дональд Туск — довольно сдержанный политик. И, конечно же, Польша будет выполнять распоряжения, которые звучат в Брюсселе, — а там уже признают, что никто из европейских стран не может препятствовать пролету борту номер один России», — считает собеседник RTVI.

В Брюсселе уже заявили, что с их стороны формальных препятствий для поездки президента России в Венгрию быть не должно. Как пояснила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер, Владимир Путин и Сергей Лавров находятся под санкциями ЕС с точки зрения «замороженных счетов», но не с точки зрения запрета на въезд. «Это [travel ban] никогда к ним не относилось», — признала Хиппер.

«На мой взгляд, эти опасения, что в воздушном пространстве Польши могут произойти какие-то инциденты, не имеют под собой никакой почвы», — заключил Топорнин.

Маршрут 2: через Адриатику

Обходной маршрут через Адриатику: Россия — Турция — Греция — Черногория — Сербия — Венгрия

Хотя Черногория состоит в НАТО и формально входит в список стран, которые в России объявили «недружественными», серьезных трений между Москвой и Подгорицей не замечалось. После 2022 года российским гражданам не запретили приобретать в этой балканской стране недвижимость, а для туристов из России пока еще действует безвизовый режим (хотя он был сокращен с 90 дней до 30-ти, а в скором времени его и вовсе могут отменить).

«Многие говорят, что, наверное, самый безопасный путь лежал бы через так называемый юг — через Черное море, через нейтральное воздушное пространство рядом с Турцией и дальше через Грецию, через Адриатическое море и с пролетом через Черногорию, Сербию и оттуда уже напрямую в Будапешт. Но мне видятся странными такие рассуждения — в том смысле, что это как будто бы безопаснее, чем лететь над странами ЕС в Восточной Европе», — полагает Николай Топорнин.

Маршрут 3: через Босфор

Обходной маршрут через Черное море: Россия — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия

В теории можно залетать напрямую через Болгарию, минуя вотчину дружественного Москве Реджепа Тайипа Эрдогана.

Впрочем, и тут может возникнуть политическая проблема — очевидно, не с Турцией или Сербией, но с Болгарией. Брюссель недавно обвинил Москву, что российские средства радиоэлектронной борьбы глушили сигналы самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вблизи болгарского города Пловдив. Впрочем, эти обвинения позже опровергли не только в Кремле, но также в МИД Болгарии.

«Помехи исходят из Хельсинки, через Черное море, из Еревана, Тбилиси, с Кипра, из Сирии и до самого Триполи. Такое происходит каждый день. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию… Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными [атаками], ни киберугрозами», — заявил премьер-министр Болгарии Росен Димитров Желязков (цитата по РИА Новости).

При этом Железяков выступает в поддержку Киева, а летом принимал участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе. Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев не посещает Москву — в отличие от его венгерского коллеги Петера Сийярто.

А что с ордером МУС?

Помимо санкций есть еще и ордер на арест президента России, выданный Международным уголовным судом. В МУС состоит как сама Венгрия, так и часть стран, над которыми может лететь борт Владимира Путина, включая Сербию.

Впрочем, Венгрия уже запустила процедуру выхода из Римского статута (устава МУС). Но она еще не завершилась — как минимум до 2026 года Будапешт будет оставаться в юрисдикции суда.

Однако глава венгерского МИД Петер Сийярто уже сообщил в соцсети X, что приготовления к саммиту «в самом разгаре» , а также пообещал, что Владимир Путин «сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть» страну (цитата по РИА Новости).

Прецеденты уже были: недавно президент России посетил саммит СНГ в Таджикистане — стране-участнице Договора МУС. В связи с этим Анитта Хиппер заявляла, что Душанбе «не выполнил свои обязательства по Римскому статуту».

В любом случае информация о маршруте Владимира Путина, скорее всего, будет до последнего держаться в строгом секрете.

«Вряд ли она появится в публичном пространстве вплоть до приземления борта президента в аэропорту Будапешта», — заключил Николай Топорнин.