США и Украина смогли согласовать большинство пунктов плана мирного урегулирования вооруженного конфликта с Россией, включая предоставляемые Киеву гарантии безопасности, сообщает издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Высокопоставленный представитель администрации Белого дома подтвердил журналистам, что документ с описанием гарантий безопасности, основанных на 5-й статье Устава НАТО о коллективной безопасности, уже готов к передаче в Сенат США для последующей ратификации.

Собеседники Axios из числа киевских чиновников подтвердили уже появившуюся в СМИ информацию о том, что 28 декабря президент США Дональд Трамп примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, и между ними состоятся переговоры по поводу мирного плана. Ранее эту дату встречи называл источник Kyiv Post.

Сам Зеленский заявлял, что договорился о встрече с Трампом на ближайшее время. По его словам, «многое можно решить до Нового года». Этому сообщению предшествовал длительный телефонный разговор украинского лидера со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. «Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», — уточнил президент Украины.

На прошлой неделе в Майами состоялись российско-американские консультации с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера. Им предшествовали встречи делегации США с украинскими и европейскими чиновниками. В частности, Киев на переговорах представлял секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, а Евросоюз — советники глав Германии, Великобритании и Франции.

По словам высокопоставленного американского чиновника, все эти встречи были «позитивными и конструктивными». Сам Дмитриев, комментируя итоги консультаций в Майами, заявил, что «дискуссии проходят конструктивно». Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил прошедший этап обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине как «прорыв».

Дмитриев намекнул, что следующий раунд консультаций по мирному плану может состояться в Москве, при этом он не уточнил возможные даты его проведения.