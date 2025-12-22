В ходе переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Украине произошел прорыв, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому интернет-порталу UnHeard. Это заявление он сделал после консультаций с делегацией из России, состоявшихся в Майами в минувшие выходные.

По словам Вэнса, утром 22 декабря ему передали «обновленную информацию» от участников переговоров, представляющих США. Из нее следует, что в ходе обсуждения мирного плана наметился прогресс.

«Прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто», — пояснил американский вице-президент.

Он назвал главным препятствием на пути к урегулированию конфликта решение по территориальным уступкам со стороны Украины. Вэнс напомнил, что российская сторона настаивает на предоставлении ей «территориального контроля» над Донбассом, но Киев по понятным причинам «рассматривает это как серьезную проблему безопасности».

При этом, подчеркнул вице-президент США, власти Украины осознают неизбежность потери контроля над оставшейся частью Донбасса и «даже признают это в частном порядке».

«Это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — добавил Вэнс.

По его словам, сейчас в ходе переговоров по согласованию мирного плана урегулирования конфликта обсуждается статус русскоязычных жителей Украины и находящихся на российской территории «этнических украинцев».

«Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?» — сформулировал Вэнс вопросы, обсуждаемые в ходе переговорного процесса.

Он сообщил, что также рассматривается вопрос о возможной организации совместного контроля сторон над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Европейские союзники Украины, пересматривая американский вариант мирного плана, предлагали передать ее под контроль Киева.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявлял RTVI, что идея совместного российско-украинского контроля над ЗАЭС «вполне реализуема» и соответствует интересам Москвы.

Напомним, в минувшие выходные (20-21 декабря) российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым проводила консультации по согласованию мирного плана в Майами. По итогам обсуждения Дмитриев намекнул, что следующая встреча может состояться в Москве. Он также назвал состоявшиеся переговоры конструктивными.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя эти консультации, пояснял, что после возвращения Дмитриева из США российская сторона ознакомится с внесенными в мирный план изменениями и исходя из этого будет принимать решение о дальнейшем ходе переговорного процесса.